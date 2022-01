Agboville: Taclé Traoré investi chef des ressortissants du District des Savanes

C’est dans une ambiance festive que le nouveau chef des ressortissants du district des Savanes à Agboville, a été investi le samedi 29 janvier 2022, dans la pure tradition, en présence du préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly.

Chefferie traditionnelle : Les populations du district des Savanes à Agboville ont un nouveau chef

« Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, à l’aboutissement de cette belle et grande cérémonie. Aux hommes, il faut un chef et au chef, il faut des hommes. Donc, je m’attèlerai à faire ce que mon grand-père Péléforo Gbon Coulibaly a fait. Celui d’être un grand rassembleur, un homme de paix, affable et solidaire de son prochain…Nous sommes là pour maintenir l’harmonie et nous le ferons », s’est engagé Taclé Traoré, le nouveau chef des ressortissants de ce district à Agboville.

Le district des Savanes, faut-il le rappeler, regroupe les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Présidant la cérémonie, le préfet de région, Sihindou Coulibaly, a exhorté le chef nouvellement investi, à maintenir un climat de paix et de fraternité au sein de sa communauté.

« Je voudrais que la paix, la cohésion sociale, l’amitié et la fraternité, incarnées par les patriarches Péléforo Gbon Coulibaly et Obodji Soboua, puissent se perpétuer ici à Agboville. Le vivre ensemble doit être une réalité car les fondamentaux d’un développement réelle et durable, c’est la paix, la cohésion sociale», a-t-il rappelé.

L’autorité préfectorale a par ailleurs, plaidé pour une meilleure organisation afin d’éviter les problèmes de chefferie au sein des communautés et des villages.

« Le chef doit œuvrer pour que sa communauté puisse s’élargir. Il doit pouvoir éclairer sa communauté en toute circonstance. Et vous, avez fait le bon choix car monsieur Taclé est un homme bien outillé. C’est pourquoi, vous vous devez de l’aider, de le soutenir, de lui donner des conseils afin que votre communauté soit respectée dans la région de l’Agnéby-Tiassa, en Côte d’Ivoire », a recommandé le préfet de région Sihindou Coulibaly.

Bôloye, Djé bôloye et Kapantchan, danses venues du pays sénoufo, ont permis de donner un cachet particulier à la première cérémonie du genre en terre abbey. Né en 1939 à Kouto, Taclé Traoré est un conseiller pédagogique à la retraite depuis 29 ans. Actuel président de la mutuelle des chefs de communautés à Agboville, il est marié et père de 12 enfants. Il succède ainsi, à feu Vamara Coulibaly décédé en mars 2021.

Tizié TO Bi

Correspondant régional