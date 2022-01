Soutien du PPA-CI à la junte au Mali : Hubert Oulaye fait des précisions

Le président exécutif du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), Hubert Oulaye, était, jeudi 27 janvier dernier, l’invité de l’émission "Face à la Côte d’Ivoire" sur Life TV. Il a, à l'occasion, fait des précisions sur le prétendu soutien du PPA-CI apporté à la junte militaire au pouvoir au Mali.

Hubert Oulaye fait des précisions : "Le PPA-CI ne soutient pas la junte au pouvoir au Mali"

L'ancien ministre ivoirien de la Fonction publique a fait savoir la position du Parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, sur la situation socio-politique en Afrique de l'ouest, marquée par la résurgence des coups d'Etat militaires, notamment au Mali.

" Le PPA-CI ne soutient pas les putchs et la junte militaire. Nous soutenons le peuple malien", a clarifié Pr Hubert Oulaye, précisant que tout comme le Mali, la Côte d'Ivoire avait également souffert entre 2010 et 2011, des sanctions prises par la Communauté économique des Etats de l' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en son temps.

Dans une déclaration datant du 12 janvier 2022, le PPA-CI a fustigé les lourdes sanctions économiques et diplomatiques de la CEDEAO contre le Mali, dénonçant dans le même temps, des "sanctions inacceptables" qui font courir de gros risques à la République du Mali ainsi qu'à son peuple.

« En ce qui concerne le cas particulier du Mali, où les forces de défense et de sécurité font face à la guerre que leur imposent les djihadistes, déclarer une autre guerre à ces forces, n’est qu’une forme d’aide directe apportée aux vrais ennemis de ce pays et de la sous-région, que sont les djihadistes. Le PPA-CI constate que les sanctions énoncées par le sommet de la CEDEAO, visent finalement le peuple malien », a déclaré Justin Koné Katinan.

Cette sortie du porte-parole du PPA-CI, qui a fait l'objet d'une "mauvaise interprétation", a suffi pour placer le Parti des peuples africains au rang des soutiens du Colonel Assimi Goïta et de la junte militaire.

"Je suis dans un parti de gauche qui a toujours prôné l'accession au pouvoir par la voie des urnes, par la voie démocratique et j'y suis et j'y reste. Les coups d'État, je les condamne. Je ne suis pas pour les coups d'État, ni ailleurs, ni en Côte d'Ivoire, et personne au PPA-CI ne soutient cette position", a rectifié le N°2 du parti de Laurent Gbagbo.