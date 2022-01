Côte d'Ivoire : décès d'Alphonse DOUATI, ex-ministre de Gbagbo !

Le décès d'Alphonse DOUATI vient gonfler le nombre de politiciens ivoiriens morts ces derniers mois. Le PPA-CI a donné l'information ce dimanche.

Décès d'Alphonse DOUATI, Gbagbo perd un autre soldat

Le camp Laurent Gbagbo continue de compter ses morts. Après le récent décès de Dr Richard Kodjo, ex-membre du conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), c'est le décès d'Alphonse DOUATI qui vient augmenter le nombre des pertes dans le camp Laurent Gbagbo. L'ancien ministre de la Production et des Ressources halieutiques est décédé ce dimanche 30 janvier.

C'est le PPA-CI, sa formation politique, par un communiqué signé de son fondateur le Président Laurent Gbagbo, qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Avec ce décès, la liste des personnalités politiques ivoiriennes de premier rang s'allonge. Après les Premiers ministres Seydou Elimane Diarra, Hamed Bakayoko, Charles Konan Banny, la Côte d'Ivoire perd un autre de ses dignes fils. Le communiqué du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) annonçant le décès d'Alphonse DOUATI :

"Son Excellence Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien Président de la République, Président du Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) a la profonde douleur d'annoncer aux militants, sympathisants et à l'ensemble du Peuple de Côte d'Ivoire, le rappel à Dieu, ce dimanche 30 janvier 2022, des suites d'une longue maladie, du ministre Alphonse DOUATI, membre du Conseil Stratégique et Politique (CSP) du PPA-CI. Le Président Laurent Gbagbo s'incline, avec respect, devant la mémoire de l'illustre disparu et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à l'ensemble des militants et sympathisants du PPA-CI. Le Parti se tiendra, aux côtés de la famille endeuillée, à toutes les étapes des obsèques selon le programme qui sera communiqué ultérieurement. Fait à Abidjan, le 30 janvier 2022.

Le Président Laurent Gbagbo

Président du PPA-CI