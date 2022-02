CAN: Ricardo Xama donne la vraie raison de l'élimination des Éléphants

Le journaliste ivoirien Ricardo Xama s’est prononcé sur la gueguerre entre Camerounais et Ivoiriens, née pendant la Can 2021 qui se joue au Cameroun. Il accuse un ‘’soi-disant pasteur’’ d’en être le responsable.

Ricardo Xama raconte le calvaire des Éléphants à Douala

Dans un entretien vidéo, accordé à Brut Côte d’Ivoire, le journaliste ivoirien Ricardo Xama s’est prononcé sur l’élimination des Eléphants de Côte d’Ivoire à la Can 2021. Pour lui, le traitement réservé, lors des 8èmes de finale, par le peuple camerounais, aux joueurs ivoiriens, a joué sur leur moral.

Évoquant dans un premier temps, le match contre l’Algérie où le public de Douala était derrière Serge Aurier et ses coéquipiers, Ricardo Xama a indiqué que les critiques de l’organisation de la CAN par un soi-disant pasteur, ont révolté le peuple camerounais contre la sélection ivoirienne.

‘’ Vous avez vu ce public qui porte les Eléphants de Côte d’Ivoire face à l’Algérie. Il faut toujours ce soutien du 12ème homme qui est le public dont on parle toujours. Quand il est derrière vous, vous vous battez jusqu’au seuil de l’humainement possible. On a vu des Eléphants révoltés, des Eléphants galvanisés, poussés par un public de Douala‘’, a témoigné le journaliste ivoirien.

‘’On arrive face à l’Egypte. Parce que sur des réseaux sociaux, il y a des soit-disant pasteurs ivoiriens qui auraient insulté l’organisation de la Can au Cameroun, tout le peuple camerounais se révolte et se met contre les Eléphants de Côte d’Ivoire. Les garçons entrent, ils sont copieusement hués, ils sont sifflés, on va dire même qu’ils sont conspués, et puis même à l’épreuve des tirs au buts, ils sont encore hués, et donc quelle que soit l’ossification de votre moral, en tout cas, vous prenez un coup‘’, dénonce-t-il.

Pour Ricardo Xama, il faut simplement sanctionner les auteurs de ces sorties qui sèment la haine entre les populations. ‘’Je pense que les auteurs de ces textes-là devraient être punis. Je ne suis pas sûr qu’en 2023, on puisse réserver un accueil triomphal à l’équipe nationale du Cameroun après ce qu’il s’est passé. Quand des gens émettent de tels messages sur les réseaux, il faut mettre la main sur eux, il faut les punir pour que cela ne se répète plus‘’, a-t-il prévenu.