La femme d'un footballeur tuée d’une balle dans la tête à un concert

Le mannequin Cristina Vita Aranda, femme du footballeur Ivan Torres, a pris une balle dans la tête, lors d'une fusillade alors q’elle assistait avec son conjoint au concert du groupe Binomio de Oro au Paraguay.

Mère de trois enfants, la femme du footballeur Ivan Torres, tuée par balle au Paraguay

L'épouse du footballeur paraguayen, Ivan Torres, est décédée. L’influenceuse et mannequin Cristina Vita Aranda, épouse du défenseur de Colón de Santa Fe, a été tuée à l’amphithéâtre José Asunción Flores de San Bernardino, une ville située à 50 kilomètres d’Asunción, où Aranda était avec le footballeur et avec Víctor Salazar, un partenaire de Torres qui était, lui-aussi, avec sa femme Xoana Barrientos.

Cette dernière a été aussi blessée lors de l’attaque. S’exprimant quelques heures après de nombreux reportages sur la mort d’Aranda, la star d’Olimpia du Paraguay Primera Division, Torres, a déclaré qu’il se souviendrait de son « beau sourire » et « grand coeur ».

« Je te promets que tu vas beaucoup me manquer », a déclaré l’ancien international paraguayen de 30 ans. « Rien ne sera plus pareil sans toi. Juste pour te remercier pour ces 11 années à mes côtés, pour m’avoir appris à reconnaître mes erreurs, à pardonner, à croire, à être meilleur, à aimer inconditionnellement.

« Malgré les difficultés, nous devions être prêts pour la prochaine opportunité. Vous m’avez dit que vous vouliez toucher le cœur de chaque femme et les impacter. » Une autre victime, nommée Marcos Ignacio Rojas Mora, est également décédée, et quatre autres personnes âgées de 23 à 40 ans ont été hospitalisées.

Cristina Vita Aranda qui a eu trois enfants avec le joueur du club Olympia, a récemment posé avec Ivan Torres pour une photo de Noël avant qu’elle n'annonce qu’ils avaient décidé de mettre un terme à leur relation.

Suite à l’annonce de leur séparation, le footballeur a déclaré sur une photo qu’il a postée avec leurs enfants : « J’ai toujours été une personne très sincère et aujourd’hui, je me sens très triste et j’ai beaucoup de peine, mais malgré cela, je suis ici aujourd’hui pour donner mon meilleur et je me bats toujours.

« Je remercie ma famille, mes coéquipiers et ex-coéquipiers qui me soutiennent dans ce moment difficile. » Ils étaient toujours mari et femme au moment de la fusillade et beaucoup pensaient qu’ils essayaient de se réconcilier.