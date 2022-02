Quelque chose se passe entre Max Gradel et la députée Naya Jarvis

Après avoir assisté à la dédicace des oeuvres de Vincent Toh Bi Irié, Max Gradel a été aperçu aux côtés de la jeune députée Naya Jarvis Zamblé.

Max Gradel aperçu en compagnie de l'honorable Naya Jarvis Zamblé

Après l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire à la Can 2021, l'international ivoirien Max Alain Gradel, à l'instar de certains de ses coéquipiers, séjourne à Abidjan avant de rejoindre son club du côté de la Turquie. C'est en compagnie de sa charmante épouse, que le footballeur ivoirien a pris part, lundi, à la dédicace des ouvrages de l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié.

Plusieurs photos du couple, postées sur la toile, ont suscité les réactions des internautes qui n'ont pas manqué d'admiration pour le couple Gradel. Au lendemain de cette cérémonie, l'international ivoirien a eu un entretien avec la charmante et jeune députée de Gohitafla, Naya Jarvis Zamblé.

'' Je me suis entretenue ce jour mercredi 2 février 2022 avec l'international ivoirien Max A. Gradel. J'ai tenu au cours de nos échanges, à lui présenter mes sincères condoléances suite au décès de son père. Je lui ai également traduit mes félicitations pour le parcours réalisé par notre équipe nationale lors de la Can 2021 en cours au Cameroun. Je l'ai enfin invité à prendre part au tournoi de football que j'organise chaque année, durant la période des vacances pour la jeunesse du département de Gohitafla. Merci à Max Gradel qui a assuré qu'il serait très prochainement avec nous à Gohitafla'', a écrit l'honorable Naya Jarvis Zamblé qui, rappelons-le, est la plus jeune députée du parlement ivoirien avec ses 29 ans.