Election à la Mairie de Bouaflé: Pourquoi le PDCI accuse le préfet

Le PDCI n’est pas du tout content de l’attitude du préfet de région, préfet de Bouaflé, qui a ordonné le report de l’élection à la tête de la mairie, alors que les premiers résultats donnaient vainqueur le candidat du plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire.

Bouaflé: Le PDCI demande au préfet de proclamer les résultats du scrutin dont AZI Serge Koffi est vainqueur

L’élection pour la succession du Maire Léhié Bi Lucien, à la mairie de Bouaflé, s’est achevée dans un cafouillage, contraignant le préfet de région de la Marahoué, préfet du département de Bouaflé, a ordonné un report. «Pendant les décomptes présentés sur le tableau, effectivement le candidat du PDCI (opposition) avait déjà 21 voix contre celui du RHDP (parti au pouvoir) qui, lui, n’avait que 10 voix. Il restait 7 bulletins non comptés dans l'urne lorsque des conseillers municipaux du RHDP ont semé le cafouillage. Le PV n'étant donc pas établi, le préfet a reporté les élections à une date ultérieure sur instruction de sa hiérarchie », a-t-on appris, jeudi.

Mais pour le PDCI dont le candidat AZI Serges obtenait déjà 21 voix, ce report du vote par le préfet, ne se justifie pas dans la mesure où il ne restait plus que sept (7) bulletins de vote à dépouiller et que ces derniers ne pouvaient en aucune manière changer le résultat final.

« Le PDCI-RDA condamne cette attitude contraire au principe de l’impartialité de l’administration. Le PDCI-RDA prend à témoin l’opinion nationale et internationale et appelle les autorités administratives et politiques de notre pays à veiller au respect de leur devoir de neutralité et des principes démocratiques qui exigent transparence, justice qui doivent garantir la sincérité du scrutin lors des élections dans notre pays », interpelle le parti de Bédié qui se félicite, néanmoins, de l’esprit républicain affiché par les forces de l’ordre pendant cette élection.

« Le PDCI-RDA demande aux autorités administratives de proclamer par devoir de vérité les résultats du scrutin dont monsieur AZI Serge Koffi, candidat du PDCI-RDA est vainqueur », insiste Tré Sikeli, son secrétaire général adjoint au comité de gestion et de suivi des Elections. Décédé dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 novembre 2021, dans un tragique accident de circulation sur l'axe Bouaflé-Yamoussoukro, le maire de Bouaflé, le docteur Léhié Bi Lucien, a été inhumé le samedi 12 février 2022 dans son village de Tibeita.