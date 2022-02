CAN 2021: Palabre au sein des Lions Indomptables du Cameroun

Après l'élimination des siens en demi-finale de la Can 2021, le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar, a fustigé le collectif de son équipe. Karl Toko Ekambi a aussi apporté une réplique aux propos de son capitaine.

Élimination du Cameroun: Vincent Aboubakar, pas content de ses coéquipiers

Les Lions Indomptables du Cameroun, hôtes de la Can 2021, sont tombés jeudi en demi-finale face aux Pharaons d'Égypte à l'issue de l'épreuve des tirs aux buts. Les deux équipes se sont séparées sur un nul blanc après 120 minutes de jeu (temps réglementaire + prolongations).

Actuel meilleur buteur de la compétition, le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, a fait savoir que son équipe n'a pas joué collectif lors du match. Ce qui, selon lui, explique cette défaite en demi-finale.

" Je pense que c'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun. Malheureusement, on se fait éliminer en demi-finale. Dans le football, ça paye cash, on a une grosse équipe, chaque fois qu'on essaye de jouer collectif, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de quoi il est capable et voici ça. Chacun a voulu faire ce qu'il veut. Voilà, on passe à côté", a-t-il indiqué à la fin de la rencontre.

De son côté, Karl Toko Ekambi, une autre vedette de la sélection camerounaise, n'est pas allé dans le même sens que son capitaine. '' Il pense ce qu’il veut, il dit ce qu’il veut. Je ne vais pas polémiquer sur ça. Je félicite l’équipe. On a essayé de marquer, mais on n’a pas réussi. Le football, c’est comme ça. On a été meilleur qu’eux... Ils se sont préparés à défendre, ils ont un bloc compact. Ils ont été meilleurs que nous sur la séance de tirs aux buts. C’est Dieu qui décide. On a tout donné, on va aller chercher cette 3ème place'', a-t-il déclaré.