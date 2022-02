Coco Emilia: “Les Pharaons d'Égypte sont les ancêtres des Camerounais"

Coco Emilia alias Biscuit de Mer se refait le moral: “le Cameroun c’est l'Egypte, les Pharaons sont nos ancêtres”, c’est en ces termes que l’influenceuse camerounaise, a fait passer la douloureuse défaite des Lions indomptables du jeudi face aux coéquipiers de Mohamed Salah.

Les lions Indomptables s’inclinent devant l'Egypte, Coco Emilia évoque leurs liens ancestraux

Les Pharaons d'Egypte ont rejoint jeudi en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Cameroun Total Énergie 2021, les Lions de la Teranga du Sénégal, après une séance de tirs au but catastrophique entre les deux sélections.

Très attendues, les réactions des influenceuses camerounaises dont Coco Emila et Nathalie Koah, ont fait sensation sur la toile. Elles ont tenu malgré tout à encourager la sélection camerounaise en ignorant complètement la vague de moqueries à leur endroit sur internet.

« Bravo les lions !!! Vous n’avez pas démérité…Mettez-leur les cœurs Team237. Finale dimanche le 6 février 2022 : Égypte -Sénégal …la CAN se terminera en beauté avec deux équipes qui nous ont montré du beau Football. Le meilleur l’emportera » a pour sa part écrit Nathalie Koah sur son profil Facebook.

Quant à Coco Emilia, devant toutes les railleries à l’endroit du Cameroun, elle a écrit ceci :

“Le Cameroun c’est l’Égypte en miniature, nous sommes d'abord leurs descendants . Oyehhhhh Cameroun oyehhhh”, a posté en légende l’influenceuse camerounaise avec une vidéo du film "Cléopâtre"

Coco Emilia a, en effet, au cœur d’une vive polémique qui a enflammé les réseaux sociaux, accusé les supporters ivoiriens d’avoir dénigré le Cameroun, sur la fiabilité des tests Covid des équipes de cette CAN, et d’avoir supporté les Comores.

Il n'en fallait pas plus pour que le public de Japoma, qui avait pris fait et cause pour les Éléphants face à l’Algérie, tourne le dos aux Ivoiriens et choisissent d’encourager Mohamed Salah et les siens lors du match Côte d’Ivoire - Egypte en huitième de finale.

C’est sous les huées des supporters du stade que Maxwell Cornet est allé tirer et a réussi son penalty de la série de tirs au but. Avant que le défenseur ivoirien Eric Bailleur ne rate son tir pour donner la victoire aux Pharaons 4-5 après un nul 0-0 entre les deux sélections.

Guetté par les supporters ivoiriens assoiffés de vengeance pour avoir été hués, la défaite du Cameroun a été accueillie à Abidjan dans une liesse populaire digne d’une célébration du nouvel an. Danses, cris de joie, klaxons de motos et voitures, feux d’artifice ont illuminé le ciel de la Côte d'Ivoire qui tenait là sa revanche.

Le groupe VDA, avec une bonne dose prémonitoire, a même goupillé une chanson inédite peu avant la fin de la rencontre pour attendre la défaite des Lions domptés dans leur tanière par les Pharaons.

“Ils seront logés, c’est le titre du single sorti à 23h 59 par le groupe zouglou révélé au grand public par le titre à succès "Dezy Champion”, en hommage à l’artiste pasteur décédé depuis quelques années. Le titre a été repris toute la nuit sur Instagram, Snap, Tiktok par plusieurs célébrités à l’instar d’Hayek Hassan, nouvel ambassadeur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Dans cette chanson qui dure un peu plus de 4mn, la Voix des anges chante la dualité de l’Ivoirien.

“Facebook, la Côte d'Ivoire est première. Attachement (moquerie), ivoiriens ya pas son deux…

Huéees, ils nous ont hués. Ils ont hué supporters, ils ont joueurs oooh

Quand on jouait, Juda n’était pas dans les tribunes. Il a attendu qu’on nous piétine pour se retrouver de l’autre côté.

Allez dire à Juda qu'on a compris la leçon ooh. Quelle que soit notre querelle, l'Ivoirien se préfère ooh.

Fair play, Ivoirien est fair play. Fair play Côte d'Ivoire est fair play.

Comme Dieu est pour tous, le prochain rendez-vous c’est chez nous…”