Drame au stade Olembé: Le Président de la CAF visite les familles endeuillées

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a rendu visite aux familles des victimes de la tragique bousculade survenue au stade d' Olembé, rapporte la direction de la Communication de la Confédération africaine de Football.

Bousculade au satde Olembé lors du match Cameroun - Comores: La CAF présente ses condoléances

Le Dr Motsepe, qui était accompagné du ministre camerounais des Sports et Président du COCAN, le Pr Narcisse Mouelle Kombi, est descendu dans les quartiers Olembé, Nkolbisson, Simbok et Biyem-Assi où il s'est entretenu avec les familles endeuillées lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies entre le Cameroun et les Comores le lundi 24 janvier.

Au cours de ces visites, le président de la CAF a dit aux familles : "Nous ne pouvons ressentir la même douleur que vous mais nous sommes venus vous présenter les condoléances et la solidarité de toute la famille du football africain et de la CAF. Dans l’esprit de la tradition bantoue, en partage dans de nombreux pays africains, nous allons avec le gouvernement voir comment nous pouvons être à vos côtés dans cette épreuve difficile car vous ne devez pas être seuls."

Le Président Motsepe été rejoint dans ces visites par les Vice-Présidents de la CAF, Ahmed Yahia, Seidou Mbombo Njoya et Kanizat Ibrahim, ainsi que le Secrétaire Général Véron Mosengo-Omba.

Le lendemain du drame, le Secrétaire Général et le Président Motsepe avaient déjà été aux chevets des blessés dans les hôpitaux de la ville de Yaoundé.