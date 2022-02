CAN 2021: Le Sénégal, Champion d'Afrique pour la première fois

Finale CAN 2021 - Le Sénégal s’offre son premier titre de Champion d’Afrique des Nations de Football de son histoire. Incapables de se départager, l'Egypte et le Sénégal se sont départagés aux tirs au but.

Finale CAN 2021 - Sénégal-Égypte : Quatrième prolongation de suite pour les Pharaons

Après la troisième place validée par le pays-hôte lors de la petite finale, la grande finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun a opposé le Sénégal de Sadio Mané à l'Egypte de Mohamed Salah, ce dimanche au stade d'Olembé de Yaoundé.

Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique pour la première fois de son histoire ! Les Lions de la Teranga ont inscrit leur nom au palmarès avec une victoire face à l'Egypte aux tirs au but (0-0 a.p., 4-3 t.a.b.)

Dans cette finale âpre et disputée, les Lions de la Teranga et les Pharaons ont dû en passer par les prolongations après un nul vierge au bout des 120 mn de jeu et un penalty raté de Mané en tout début de match (4e mn).

L’Égypte et le Sénégal s’affrontaient pour la 5e fois en Coupe d’Afrique des Nations, leur dernière confrontation ayant eu lieu en 2006 avec un succès 2-1 des Pharaons en demi-finales sur leur route vers le titre.

Lors de leurs 4 derniers affrontements, l’Égypte et le Sénégal se sont imposés 2 fois chacun, 3 de ces confrontations s’achevant sur le score de 1-0 (pour les Pharaons en 2000 et pour les Lions de la Teranga en 1986 et 2002).

Le Sénégal est présent pour la 3e fois en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (finalistes vaincus en 2002 et 2019). Les Lions de la Teranga sont les premiers à atteindre la finale lors de 2 éditions consécutives dans le tournoi depuis… l’Égypte (en 2008 et 2010).

C’est la quatrième prolongation d’affilée pour les Égyptiens, qui auront donc joué 120 minutes dans chacun de leurs matchs à élimination directe après celles face la Côte d’Ivoire (0-0, 5-4 tab), au Maroc (2-1 a.p.) et au Cameroun (0-0, 3-1 t.a.b.).

Côté Sénégal, Abdou Diallo et Idrissa Gueye peuvent devenir les troisième et quatrième joueurs de l’histoire du PSG à remporter la CAN ce dimanche. Avant eux, seuls Serge Aurier, avec la Côte d’Ivoire en 2015, et Selim Benachour, avec la Tunisie en 2004, avaient réussi cette performance.