L'Homme Saga dévoile le côté caché de Bamba Ami Sarah

Souleymane Kamagaté, alias L'Homme Saga, a livré un secret concernant sa vie de couple avec la chanteuse Bamba Ami Sarah. C'était sur le plateau de l'émission Les femmes d'ici, diffusée sur la chaine de télévision NCI (Nouvelle chaine ivoirienne).

L'Homme Saga : "Bamba Ami Sarah est une femme normale"

Plus connu sous le nom L'Homme Saga, Souleymane Kamagaté a convolé en justes noces avec la chanteuse ivoirienne Bamba Ami Sarah le jeudi 5 décembre 2019. Le mariage de ces deux stars du showbiz a suscité de vives réactions sur la toile. On se souvient que le couple avait annoncé que l'entrée aux festivités était soumise à une contribution fixée à 100 000 francs CFA.

Invité sur le plateau de l'émission Les femmes d'ici, L'Homme Saga a conduit les téléspectateurs dans le secret de son couple. En effet, Souleymane Kamagaté a levé le voile sur l'attitude de Bamba Ami Sarah dans son foyer. Il s'est exprimé sans faux fuyant.

"Façon vous voyez sa taille-là, c'est comme ça elle a gros coeur. Elle ne garde pas quelque chose. Si elle n'aime quelque chose, elle ne va rien garder. Et puis elle est jalouse. C'est une femme normale", a laissé entendre L'Homme Saga en présence de Kadhy Touré et de ses chroniqueuses.

Et L'Homme Saga d'ajouter : "Nous, on est promoteur, on est amené à rester un peu tard. Elle va t'appeler, il faut que tu rentres tôt. Il ne faudrait pas que les gens pensent que comme elle est artiste, donc c'est une femme spéciale ou femme à part. Elle est comme une femme qui aime son homme. Elle est très normale, mais elle a gros coeur. Je ne peux pas manger dehors parce qu'elle ne joue pas avec ça. Même s'il est une heure du matin et que je dis j'ai faim, elle ne joue pas avec ça."