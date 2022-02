Femme: Nassénéba Touré dévoile les grandes articulations de la JIF 2022

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Mme Nassénéba Touré a dévoilé, lundi, les grandes articulations de la célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) prévue pour le 8 mars prochain.

JIF 2022 : La Ministre Nassénéba Touré plante déjà le décor

Comme chaque année, la journée internationale de la Femme (JIF) sera célébrée le 8 mars prochain. A cet effet, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Mme Nassénéba Touré, a animé une conférence de presse, lundi 7 février 2022 au Plateau, afin de dévoiler les grandes articulations de cette journée.

« Cette célébration est un moment de rassemblement. C’est l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. C’est aussi l’occasion de se mobiliser en faveur des droits des femmes, de leur épanouissement social et économique, la lutte pour la réduction des inégalités. La JIF est un des événements les plus marquants, et la journée la plus attendue de la population féminine (…) Nous avons une obligation envers les femmes et les jeunes filles. Elles constituent 48,4%, c’est-à-dire près de la moitié de la population ivoirienne avec des besoins spécifiques qu’il importe de faire connaître‘’, a déclaré la ministre Nassénéba Touré.

« L’égalité aujourd’hui, pour un avenir durable », c’est autour de ce thème que se déroulera la JIF 2022. « Ce thème a été choisi en conséquence pour la contribution significative des femmes et des jeunes filles du monde entier à lutter contre le changement climatique en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toute l’humanité », a expliqué la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Elle a fait savoir que la Côte d'Ivoire a placé la commémoration de cette journée sous le thème de : « L’égalité de chances pour un avenir durable en Côte d’Ivoire ». La JIF en Côte d’Ivoire ne sera pas célébrée seulement le 8 mars prochain. Une cérémonie de lancement, se tiendra le 21 février 2021 au campus universitaire Félix Houphouët-Boigny à Cocody.

A la suite de cette cérémonie de lancement, placée sous le parrainage de la Grande Chancelière, Mme Henriette Dagri Diabaté, plusieurs autres activités marqueront la JIF 2022. Il s’agit, entre autres, des panels autour des thèmes ‘’zéro violence basée sur le genre’’ et la "cohésion sociale’’; un déjeuner de presse; le panel de haut niveau autour du thème national; la JIF des arts, de la mode et du spectacle qui se tiendra le 4 mars 2022 à l’INSAAC; la journée sportive, sanitaire et environnementale, le 6 mars 2022; la cérémonie officielle, le 8 mars 2022 sous le parrainage de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, à Koumassi.

Comme toutes les années antérieures, un pagne est imprimé afin de mieux faire passer le message. Le pagne est vendu sur le marché à 16.000 FCFA la pièce.