CAN 2021: Critiqué pour la chanson ''Ils seront logés'', VDA s'explique

Le groupe Vda ou encore Voix des anges a apporté des explications sur leur chanson intitulée ''Ils seront logés'' sortie au lendemain de la défaite du Cameroun en demi-finale de la Can 2021.

Jim Vda: ''Pour vous, la Côte d’Ivoire doit tout accepter ! c'est impossible''

Les supporters ivoiriens ont célébré de fort belle manière la défaite des Lions Indomptables du Cameroun, jeudi dernier, en demi-finale de la Can 2021 face aux Pharaons d’Egypte, à l’issue des tirs aux buts. N'ayant pas digéré le traitement infligé aux Eléphants de Côte d’Ivoire par les supporters camerounais lors des huitièmes de finale, les Ivoiriens ont accueilli avec joie la chute des Camerounais. C'est donc à des scènes de joie et de liesse populaire auxquelles l’on a assistées dans les rues d’Abidjan jeudi soir. Dans le même temps, Jim et Pitch du groupe VDA, sont rentrés en studio pour sortir une chanson intitulée ‘’Ils seront logés‘’, mise en ligne dans la matinée du lendemain vendredi.

Si cette chanson a été appréciée par de nombreux mélomanes ivoiriens, certains, par contre, ont estimé que le groupe Vda n'aurait pas dû s'inviter dans cette affaire. Face aux nombreuses critiques, les chanteurs se sont expliqués. ''Être patriote pour nous, c'est savoir sortir au bon moment, pour rétablir les choses, pour apaiser les cœurs des populations face à une circonstance ou une situation donnée. Vu cela, nous pensons que nous l'avons fait de la plus belle des manières, c'est-à-dire, en chantant. C'est pour cela que cette chanson est devenue aujourd'hui un sursaut national. On l'a fait de manière subtile sans injurier, sans attaquer qui que ce soit, sans attiser une guerre... Cette chanson a été chantée avec beaucoup d'intelligence, n'en déplaise à ceux qui veulent véritablement polémiquer ou cherchent une visibilité avec notre nom, à ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les emblèmes d'un pays. Le drapeau, l'hymne national en font partie'', a confié Jim à Euloge First.

Puis d'ajouter: '' Quand on naît dans un pays et qu'on porte l'identité et le nom de ce pays, on est déjà patriote quel que soit ton statut... Donc quand on parle de ces symboles, on ne rentre plus dans des considérations, dans des commentaires bidons de moralisateurs, d'éducateurs. On l'a vu quelque part où notre équipe nationale de football qui défendait les couleurs du pays pour apporter de la joie aux Ivoiriens, a été huée (...) Pour vous, la Côte d’Ivoire doit tout accepter ! c'est impossible. C'est comme cela que nous, en tant qu'artistes, nous avons choisi véritablement la manière, sans offenser quelqu'un, pour apaiser le cœur des Ivoiriens.