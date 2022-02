Algérie: Une sorcière de 66 ans et son acolyte arrêtés pour escroquerie

Les faits se déroulent en Algérie, précisément à Chlef, dans le nord du pays. Une femme de 66 ans, accusée de pratiques occultes, a été interpellée, a-t-on appris à travers un communiqué publié le dimanche 6 février 2022.

Algérie : Une sexagénaire prise en flagrant délit de sorcellerie

Selon le site Algérie 360, le dimanche 6 février 2022, une sorcière bédouine, âgée de 66 ans, et son complice, un quadragénaire, ont été arrêtés par la police algérienne. Notre source indique que la sexagénaire a été interpellée alors qu'elle pratiquait des rituels magiques dans une tente réservée à des Bédouins, à proximité de Aïn Ben Amrane. Les policiers ont retrouvé des potions, des produits chimiques et des herbes.

En fait, la dame assurait ses clients qu'elle avait la capacité de les guérir et de rompre les sortilèges grâce ses pouvoirs de sorcière et de médium. Ceux-ci n'hésitaient donc pas à acheter ses produits. Après leur interpellation, le charlatan et son assistant ont été conduits au commissariat avant d'être déférés devant le procureur de la République, près le tribunal de Boukadir, pour répondre de leurs actes.

Il faut dire qu'en Algérie, la pratique de la sorcellerie et du charlatanisme sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.