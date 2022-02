Un libanais tué, son chauffeur blessé par le gang d’un agent des Eaux et Forêts

Les présumés tueurs d'un opérateur économique libanais à Biankouma, dans la région du Tonkpi, sont aux arrêts. Un sergent des Eaux et Forêts arrêté, fait partie des caïds qui ont assassiné l’homme d'affaires sur l'axe Man-Biankouma alors qu’il venait de faire un retrait de 25 millions à la banque.

Meurtre d’un Libanais à Man: un sergent des Eaux et Forêts et ses complices arrêtés

Un sergent des eaux et forêts a été arrêté pour des faits de braquage sur l’axe Man-Biankouma avec assassinat d’un ressortissnat libanis. Le samedi 29 janvier dernier, sur l’axe Man - Biankouma, un opérateur économique libanais et son conducteur sont attaqués par des bandits. Ils venaient de faire un retrait de 25 millions à la banque. L’opérateur économique a été abattu par les bandits et le conducteur blessé. Suite à une enquête minutieuse de la Police, plusieurs suspects ont été interpellés, des armes saisies dont certaines cachées dans une broussaille, a rapporté ce lundi, la plateforme Police secours. Lié à ce braquage, un sergent des Eaux et forêts répondant aux initiales de KKE, a été mis aux arrêts.

Le libanais répondant au nom de Makki Adnan avait été assassiné par les braqueurs qui ont emporté les 25 millions de francs qu’il venait de retirer dans une banque à Man, à l’Ouest de la Côte d'Ivoire. Le retrait terminé, l'opérateur économique va embarquer dans sa voiture de marque Toyota Corolla avec son employé KM en direction de Biankouma. Parvenus au PK 9, trois individus sont sortis subitement des broussailles avec des kalachnikovs et ont tiré dans leur direction, obligeant le conducteur à faire une sortie de route.

Le libanais voulant prendre la fuite face aux déluges de feux a été abattu par les bandits sans aucune sommation. L'arrivée rapide des forces de l'ordre a permis d'appréhender un des bandits.Les enquêtes nous situeront sur cette horrible attaque. C’est le lieu de saluer le travail remarquable de la Police Nationale. Les malfrats seront traduits en justice pour répondre de leur acte.