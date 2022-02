Emma Dobre plaide la cause de Makosso, ses fans en colère

Après Yvidero, c'est au tour d' Emma Dobre d'apporter son soutien au général Camille Makosso. La productrice de Kerozen DJ a demandé aux Ivoiriens de pardonner au frère ainé de Lolo Beauté au lendemain du clash entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Cela a suscité une vive colère de ses fans.

Emma Dobre demande pardon au nom de Makosso

Le général Makosso Camille continue de recevoir les critiques des internautes à la suite de son soutien apporté au Cameroun à la CAN (Coupe d'Afrique des nations) 2021. Le "père de la marmaille" avait assumé son acte. ''Un vrai lion marche toujours seul et seuls les chiens chassent en meute. Les hypocrites ont lancé l’opération désabonnez-vous de ma page. Ils ont donné 20 000 nouveaux abonnés et l’admiration d’un peuple de lion. Hier (dimanche ) sans partage sur aucune autre page, 24.000 personnes connectées pour écouter la légende vivante le général de la paix « baba attanga makosso camille », premier supporteur des Lions du Cameroun", a répliqué l'influenceur ivoirien.

Yvidero, qui a senti l'étau se resserrer autour du frère de Lolo Beauté, a volé à son secours. La web humoriste a exhorté les Ivoiriens à accorder leur pardon à Makosso. "J’imagine que l’attitude et la prise de position du général Makosso Camille ont déplu à bon nombre d’IVOIRIENS qui se sont sentis blessés et outrés par l’attitude de nos frères Camer durant la CAN", a reconnu Yvi.

Emma Dobre a emboité le pas à Yvidero pour plaider la cause du "général" auprès des Ivoiriens. "Mes bb, je vous demande pardon pour mon papounet Makosso Camille", a écrit la productrice de Kerozen DJ sur sa page Facebook. La sortie de la patronne d' Emma Dobre Prod n'est pas du gout de ses fans qui lui ont demandé de se tenir à l'écart de cette affaire. Pour eux, Makosso est assez mature pour prendre ses responsabilités et demander pardon à ses compatriotes.