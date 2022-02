Retour de Blé Goudé: Steve Beko confond les détracteurs de Gbagbo

Secrétaire à la communication du PPA-CI, parti fondé par l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Steve Beko s’explique difficilement les attaques répétées contre son mentor, accusé de ne rien faire pour le retour en Côte d’Ivoire de Charles Blé Goudé, son ex-codétenu à La Haye.

Steve Beko (PPA-CI) : « Il faut éviter que, par lâcheté ou par peur, on mette de côté celui qui bloque la délivrance du passeport de Blé Goudé, pour accuser le président Gbagbo»

Dans une publication au vitriol, Arsène Touho, ancien Secrétaire général adjoint de l’Union des Nouvelles générations (UNG), s’en est vertement pris à Laurent Gbagbo qui a récemment déclaré que son « compagnonnage (avec Charles Blé Goudé) s’est achevé le 31 mars 2021 quand la CPI a déclaré que nous sommes totalement exonérés de toutes les charges qui nous sont imputés ». Il n’en a pas fallu davantage pour mettre Arsène Touho dans tous ses états. Pour cet ancien proche de Stéphane Kipré, Charles Blé Goudé continue de payer le prix de son refus de faire disparaître son parti politique pour se rallier au PPA-CI.

« (…) Aussi longtemps que les mots avec lesquels le président Gbagbo traite CBG ne seront pas clarifiés ("je ne suis pas Blé Goudé" / "je ne parle pas comme Blé Goudé" / "mon compagnonnage avec CBG s'est achevé") chaque ivoirien sera fondé à croire que Gbagbo n'a plus envie d'entendre parler de CBG. Oui le compagnonnage est achevé, mais les causes du compagnonnage ont-elles disparu de la mémoire du président Gbagbo ? Oui le compagnonnage est achevé, mais le président, homme de gauche luttant pour la justice et l'égalité, pense t il que les effets de fin du compagnonnage sont égalitaires vis-à-vis des deux compagnons ? En ce qui me concerne, mon opinion est que tout porte à croire que Charles Blé continue de paye le prix de son refus de faire disparaître son parti politique pour se rallier au PPA-CI, le nouveau parti politique du père de la démocratie et du multipartisme (looolll) en CI », a violemment dénoncé Arsène Touho. Une sortie qui a poussé Steve Beko, membre de la commission communication du PPA-CI, à faire des éclairages.

Passeport de Blé Goudé: Le faux procès fait au président Gbagbo (Par Steve Beko)

« (…) Il est reproché au président Gbagbo de ne pas se préoccuper du retour de Charles Blé Goudé en Côte d’Ivoire. Et pourtant, les faits prouvent le contraire. - En juillet 2021, lors de la rencontre entre Gbagbo et Ouattara, la question de la délivrance du passeport de Blé Goudé et son retour en Côte d’Ivoire figurent en bonne place dans le document remis aux autorités ivoiriennes. - En octobre 2021, lors du congrès du PPA-CI, une motion spéciale demandant la délivrance du passeport de Blé Goudé et son retour au pays est produite et lu devant l’assistance. Cette motion ne sera partagée par aucune des plateformes de communication du cojep (…)

- Le 16 décembre 2021 à l’ouverture du dialogue politique national, dans son document, le parti de Laurent Gbagbo rappelle que les deux personnalités Soro et Blé Goudé ont été des acteurs majeurs de la crise ivoirienne, et demeurent des figures importantes du paysage politique national. En conséquence, poursuit le PPA-CI, tout dialogue politique sans leur présence au pays et leur implication, ne sera pas inclusif, encore moins productif. Alors je pose la question le plus froidement possible : qu’est-ce que Laurent Gbagbo aurait dû/pu faire et qu’il refuse de faire pour le retour de Blé Goudé en Côte d’Ivoire ? Quels sont les moyens de pression dont il dispose face au pouvoir et qu’il refuse d’utiliser ?

J’espère des réponses claires. Par ailleurs, pour son retour en Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé a mis en place un groupe de contact pour discuter avec le pouvoir. Ce groupe est dirigé par le Dr Saraka Patrice qui a précisé devant les médias qu’il est en discussions avec les autorités. C’est-à-dire que c’est ce groupe qui conduit les négociations et je peux me tromper, mais jamais il n’a pris les Ivoiriens à témoins concernant les difficultés rencontrées. C’est certainement la volonté de ce groupe de maintenir secret l’état d’évolution des discussions. Comment dans ce cas peut-on reprocher aux ivoiriens de ne pas se battre pour le retour de Blé Goudé ?

"Qui peut croire que Gbagbo qui demande le retour en Côte d’Ivoire de Soro et la libération de Soul To Soul, puisse ne pas vouloir le retour en Côte d’Ivoire de Blé Goudé ?"

Depuis quand les ivoiriens ont été conviés à un meeting ou une manifestation pour ce motif et ils ont refusé d’y aller ? Et puis, tous les ivoiriens n’étant pas au cœur de la stratégie, chacun peut-il se permettre de poser des pas isolés au risque de la saboter ? Je voudrais terminer en disant que les ivoiriens épris de paix et de justice ont intérêt au retour de Blé Goudé dans son pays afin de participer au processus de réconciliation. C’est une nécessité ! Cependant, il faut éviter que, par lâcheté ou par peur, on mette de côté celui qui bloque la délivrance du passeport de Blé Goudé pour accuser le président Gbagbo. Sauf si on poursuit une ambition qu’on ne veut pas avouer.

Au lieu de regarder dans l’assiette de l’autre, et si chacun se posait la question suivante : « J’aime Blé Goudé ! Comment puis-je contribuer à son retour en Côte d’Ivoire ? ». Le citoyen Charles Blé Goudé, le leader Charles Blé Goudé a des droits qu'il faut absolument faire respecter. C'est l'affaire de tous. Parce que si le président Gbagbo avait le pouvoir qu'on lui prête, il aurait déjà fait respecter ses propres droits à lui. Jusqu'à ce jour, il ne touche pas sa rente d'ancien chef de l'état. Qui peut croire que Gbagbo qui demande le retour en Côte d’Ivoire de Soro et la libération de Soul To Soul, puisse ne pas vouloir le retour en Côte d’Ivoire de Blé Goudé ? C'est un procès en sorcellerie qu'on fait à une personne dont les droits sont piétinés ».