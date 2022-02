Frayeur dans un restaurant: Drogba copieusement battu par un homme

Un des frères de Didier Drogba est au cœur d’une vive polémique qui alimente la toile depuis quelques heures. Ce qu’il s’est passé.

Wilfried Drogba, frère de Didier Drogba, tabassé par son manager

Le chanteur ivoirien, Jo Drogba, frère cadet de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a posté des vidéos sur Instagram dans lesquelles on aperçoit un homme de race blanche, tabasser un autre homme noir moins costaud. En effet, le frère de l’ancien buteur de Chelsea a indiqué qu’il s’agissait de son cadet Wilfried Drogba. ‘’Mon petit frère Wilfried Drogba s’est fait agresser ce soir (mercredi) par son manager. Vous connaissez déjà la cause mais calme ! Même si les caméras on tout filmé, hum ! Tu cognes un gars gentil qui vient juste taffer (travailler) pour gagner sa vie‘’, a-t-il écrit.

Cette publication a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes visiblement très révoltés de voir la scène. ‘’C'est révoltant. Il faut porter plainte. Un acte d’une telle cruauté ne doit pas rester impunie‘’, a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ‘’ Je suis très énervé de voir ça. Il faut porter plainte. Que Dieu lui donne la force pour aller jusqu'au bout du combat‘’.

Mais, chez d'autres observateurs, c'est la surprise de voir le frère d'une icone du football africain se retrouver dans une telle situation. ‘’C’est vraiment triste de voir une scène pareille. Je ne comprends pas comment le frère d’un des footballeurs les plus riches d’Afrique peut se retrouver en train de travailler dans un restaurant, même si c’est en Europe. Vu le statut de son frère, en principe, ça devrait être lui le propriétaire du restaurant‘’, a commenté un internaute, visiblement déçu. L'ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, lui, ne s’est pas encore exprimé sur cette affaire.