Turquie: Grosse performance de Jean Evrard Kouassi après la CAN 2021

De retour de la Can 2021 qui a eu lieu au Cameroun, l’attaquant ivoirien Jean Evrard Kouassi dit Crespo a été brillant pour son tout premier match avec son nouveau club, Trabzonspor.

Turquie : Jean Evrard Kouassi brille pour son premier match avec Trapsonspor

Brillant durant ces deux dernières saisons dans le championnat chinois, l’attaquant ivoirien Jean Evrard Kouassi dit Crespo a été sollicité pour intégrer la sélection chinoise. ‘’J'avais été approché pour jouer dans la sélection de Chine et j'ai refusé. Il faut savoir que le sélectionneur de l'équipe nationale de la Chine était mon coach la saison dernière du côté de Wuhan et c'est grâce à notre belle performance qu'il a été promu sélectionneur. Du coup, il dit qu'il me voulait en sélection. Il m'a appelé, mais j'ai dit non... Il a insisté... A l'annonce de ma convocation pour la Côte d'Ivoire, j'ai reçu des messages méchants de certains supporters chinois‘’, avait indiqué Jean Evrard Kouassi lors de son passage à l’émission La Grande Team diffusée sur la télévision ivoirienne La 3.

Malgré les énormes pressions qu’il a subies, l’ancien joueur de Moossou Fc a finalement opté pour son pays la Côte d’Ivoire. Après avoir posé ses valises à Trabzonspor en décembre 2021, Jean Evrard Kouassi n’a pas disputé de match avec non nouveau club avant d’aller à la Can 2021. De retour du Cameroun, il a été aligné pour la première fois, mercredi, face à Denilispor. Et il a inscrit un but qui a permis à son équipe de s’imposer (2-1) et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Turquie. ‘’Toute la gloire te revient Seigneur. Merci à tous pour votre soutien. On reprend les bonnes habitudes‘’, a-t-il écrit sur sa page Facebook au lendemain du match.