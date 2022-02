Lâché par ses proches, Micou Izé Izé a de profonds regrets

Plus d'un an après avoir fait le buzz qui l'a révélé au grand public, Micou Izé Izé est actuellement dans une situation peu reluisante. L'ancien danseur du groupe zouglou 100 Façon regrette amèrement son arrivée dans le showbiz ivoirien.

Micou Izé Izé : ''Si je savais, je n’entrais pas dans ce milieu du showbiz''

Le dénommé Micou Izé Izé s’est fait une renommée en juin 2020 grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle il exécutait des pas de danse, qui ont ému les internautes. Cependant, le buzz de ce dernier a été entaché d’une vive polémique sur la toile. En effet, la chanson qui accompagnait les prestations de Micou Izé Izé était bien celle du groupe Zouglou, 100 Façon, auteur du titre "Adama Natô", au sein duquel Micou Izé Izé exerçait en tant que danseur.

Vu le fait qu'il se rendait seul aux cérémonies auxquelles il était convié, le danseur a été traité d’ingrat par de nombreux internautes. Ceux-ci l'accusaient d’avoir tourné le dos à ceux-là mêmes qui lui avaient tendu la main. De son côté, le danseur a décidé de voler de ses propres ailes, en formant son groupe dénommé ''Les titans''.

En mai 2021, Micou Izé Izé et ses compagnons ont dévoilé un single intitulé “Atétilèh”. La chanson n'a pas connu de succès. Et un peu plus de huit mois après, Micou se trouve au chômage et regrette même de s'être lancé dans le showbiz.

« Je suis là, je me gère “en solo” ici à Yop-Niangon. Je suis pour le moment au chômage. Je ne bosse plus au maquis la “Bourse des valeurs”, là où j'ai commencé mes mouvements. C’est dans ce maquis-là que j’ai lancé la chorégraphie « Izé-Izé». Actuellement, je ne bara (travaille) pas. Je suis là, je cherche un autre point de chute », a confié Micou au confrère de viberadio.ci.

Micou Izé Izé a reconnu qu'il traverse actuellement une mauvaise passe. « Franchement, si je savais, je n’entrais pas dans ce milieu du showbiz. Les gens m’ont lâché. Quand je dis les gens, ce sont les personnes de mon entourage dans le showbiz. C’est à dire, mon staff : Manager, danseuses, même mon producteur, les vieux-pères du mouvement, ils ne me “calculent” plus. Tout simplement parce que je ne “mousse” plus », a-t-il révélé.