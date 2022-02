Kader Diarrassouba charge Amira Lobognon : "Personne ne la calcule"

Kader Diarrassouba, proche de Guillaume Soro, a asséné ses vérités à Amira Lobognon, l'épouse de l'ancien ministre ivoirien Alain Lobognon. Le soroiste ne semble pas du tout content.

Ce que Kader Diarrassouba reproche à Amira Lobognon

Dans un tweet, Kader Diarrassouba, plus connu sous le nom KD, a lancé de véritables piques à l'endroit d'Amira Lobognon. Ce proche de Guillaume Soro a haussé le ton contre l'épouse d'Alain Lobognon. "C’est-à-dire dans son ciboulot, elle pense que nous on va s’arrêter, réfléchir pour faire une stratégie contre elle parce qu’elle est femme d’ancien ministre qui connaît un trouble de la personnalité. Elle est quand même trop prétentieuse celle-là", a lâché Kader Diarrassouba dans un tweet.

"Le jour je prends la responsabilité de t’attaquer, personnellement je vais le faire bien et assumer. On a parlé « gbê » et on continue de le faire à Alassane Ouattara, c’est de toi on va avoir peur. Que des conneries pardis !", a poursuivi l'homme qui a longtemps été conseiller de Guillaume Soro quand l'ancien chef rebelle présidait l'Assemblée nationale ivoirienne.

Kader Diarrassouba ne s'est pas arrêté là. "Y’a des gens qui se donnent trop d’importance quand même sur tweeter. On bloque et débloque à sa guise. Franchement, je n’ai pas le temps pour les enfantillages. Et à elle je le lui ai dit. Elle doit revoir sa prétention à la baisse. Personne ne la calcule", a-t-il enfoncé.

Amira Lobognon avait déjà été la cible de Franklin Nyamsi, un autre collaborateur de Guillaume Kigbafori Soro. "Je conseille fortement à dame Amira Lobognon, à sa mère Henriette Gruner et au sieur Alain Lobognon de cesser la campagne d’avatars lancée contre ma personne et qui plus est, contre le président Guillaume Soro ! Qu’ils assument le débat sur leurs choix et aventures politiques en nom propre au lieu de s’étaler dans les fosses septiques des réseaux sociaux", avait déclaré l'écrivain camerounais.

Il faut dire que depuis la sortie de prison d'Alain Lobognon et sa séparation d'avec son ancien mentor Guillaume Soro, ce n'est plus le grand amour entre le GPS (Générations et peuples solidaires) et l'ex-député de Fresco.