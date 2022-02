Kylie Jenner: Voici le prénom très original qu'elle a donné à son bébé

Kylie Jenner a donné naissance à un second bébé, il y a quelques jours. Sur son compte Instagram, elle annonce la bonne nouvelle en publiant une photo du nouveau-né.

Kylie Jenner de nouveau maman depuis le 02 février

Kylie Jenner, 24 ans, se faisait discrète sur les réseaux sociaux, mais rien ne présageait qu'elle était en train d'accoucher. C'est en septembre 2021 que la jeune femme d'affaires annonçait la nouvelle. Alors que pour sa première grossesse, Kylie Jenner avait tout fait pour garder le secret, cette fois-ci, elle fait tout l'inverse. Dans une vidéo intimiste, publiée sur Instagram, Kylie Jenner s'était filmée en train d'annoncer la nouvelle de sa grossesse à son compagnon Travis Scott. Une vidéo qui avait attendri toute la toile.

La nouvelle de la naissance de ce nouveau-né a déjà séduit plus de 13 millions de personnes. Sur le cliché en noir et blanc, il est possible de voir la petite main du bébé, tenue par une main d'adulte. Sûrement celle de son compagnon, Travis Scott qui a été identifié sur la photo. En légende, Kylie Jenner se contente d'indiquer ce qui semblerait être la date de naissance du nouveau-né : le 2/02/22. La fille de Kris Jenner et Caitlyn Jenner qui cumule les 300 millions d'abonnés, a révélé le prénom que le couple a choisi pour leur petit garçon.

Après Stormi Webster, fille du couple née en 2018, la famille a ainsi présenté le petit Wolf Webster, en partageant une photo éphémère sur Instagram. Le prénom, tenu secret pendant près de 10 jours, laisse présager un fort tempérament.

Qui est Kylie Jenner dans la famille Kardashian

Née le 10 août 1997 à Los Angeles, Kylie Jenner a dix ans lorsque sa famille se lance dans la télé-réalité avec l’émission « L’incroyable famille Kardashian », qui suit leur quotidien en Californie. Elle est la benjamine de cette grande famille recomposée, juste après Kendall Jenner. Très tôt, elle apparaît avec sa sœur dans différents programmes de télévision et débute une carrière de mannequin.

Elle défile lors du lancement de la collection Hello Kitty pour Forever 21 ou encore lors de la collection Yeezy season 2 de la marque Adidas créée par son beau-frère, le rappeur Kanye West. Elle collabore avec des nombreuses marques en tant qu’égérie ou styliste. Mais si la demi-sœur de Kim Kardashian fait parler d’elle, c’est aussi à cause de son changement physique. Très jeune, Kylie Jenner succombe à la chirurgie esthétique.

Si la jeune femme choisit d’abord de nier ses opérations, elle avoue plus tard dans son émission avoir subi une augmentation des lèvres. La famille Kardashian/Jenner essuiera de nombreuses critiques pour avoir laissé une mineure céder à la chirurgie esthétique. Loin d’être abattue, la jolie brune a profité de ce véritable phénomène de société pour annoncer la sortie de sa propre marque de cosmétique avec comme produit phare un « lip kit ».

En février 2016, elle dévoile son entreprise Kylie Cosmetics qui devient en quelque temps un empire dans le secteur de la beauté. En 2019, elle devient officiellement la plus jeune milliardaire de l'Histoire. Femme d’affaire, Kylie Jenner ne délaisse pas moins la télé-réalité et crée un nouveau spin-off intitulée Life of Kylie, qui tourne autour d’elle, de ses angoisses face à la célébrité mais aussi de ses histoires d’amour. Pendant quelques années, Kylie Jenner entretient une relation controversée avec le rappeur Tyga.

Elle a alors dix-sept lorsque les deux stars commencent à se fréquenter. Après de nombreuses ruptures et réconciliations, le couple se sépare définitivement en 2016. L’année suivante, Kylie Jenner officialise avec son nouveau compagnon, le rappeur Travis Scott. Le 1er février 2018 à Los Angeles, elle donne naissance à leur petite fille, Stormi. Une grossesse qu’elle réussira tant bien que mal à garder secrète et qu’elle annoncera via une vidéo YouTube. Après deux ans de relation, TMZ annonce la séparation des jeunes parents.