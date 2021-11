Kanye West espère reconquérir Kim Kardashian: “Dieu nous réunira”

Le rappeur américain Kanye West pense que Dieu va lui ramener Kim Kardashian, son ex-épouse, qui vit le parfait amour en ce moment avec Pete Davidson.

Kanye West pense qu’il retrouvera Kim Kardashian, malgré sa romance avec Davidson

Kanye West veut reconquérir l’ancienne star de L’Incroyable Famille Kardashian.

Lors de l’événement annuel de Thanksgiving de la Mission de Los Angeles le 23 novembre, aux côtés du PDG de LA Mission Troy Vaughn, le rappeur a pris le micro et a prononcé un discours sur sa famille (via Personnes). Kanye a également parlé de ses erreurs passées et de la façon dont il espère un jour reconquérir son ex-femme.

Le rappeur de 44 ans pense que cela est encore possible malgré la romance naissante entre Kim Kardashian et Pete Davidson. Il estime que c’est la volonté de Dieu.

“C’est la volonté de Dieu que nous puissions sauver notre relation”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas laisser E! ou Hulu (des chaînes de TV américaines, n.d.l.r.) écrire l’histoire de ma famille."

Il a ensuite ajouté avec ferveur: “Je suis le prêtre de ma propre famille.”

Selon lui, ses retrouvailles avec Kim feraient également du bien à d’autres personnes. “Quand les gens se souviendront de notre rupture, ils se diront que le divorce est acceptable. Mais lorsqu’ils verront qu’on s’est remis ensemble, ils réaliseront qu’ils peuvent surmonter cette épreuve. Nos retrouvailles guériront le traumatisme que le diable nous a donné - le même diable qui pousse les gens à enjamber un sans-abri pour aller dans la boutique Gucci.”

Kim et Kanye ont quatre enfants ensemble. Selon lui, ils sont sa plus grande priorité en ce moment. “J’ai acheté une maison juste à côté de la leur, j’ai besoin d’être avec eux autant que possible”, a-t-il confié. Cependant, sa reconquête risque d’être plus compliquée qu'il ne le pense. En effet, récemment, Kim Kardashian a officialisé sa relation avec Pete Davidson, célèbre humoriste, animateur et comédien américain. L'adrénaline monte entre la star de téléréalité et son nouveau boyfriend Pete Davidson qui multiplie les sorties en couple. Les amoureux semblent être sur un petit nuage et les deux tourtereaux semblent vivre un début de relation idyllique

Le couple Kanye-Kim a commencé leur relation en 2012 après que Kim a annoncé son divorce avec son deuxième mari, Kris Humphries. Au cours de la même année, le couple est tombé enceinte de leur premier enfant, North West. Plus d’un an après avoir accueilli leur fille, Kim et Kanye se sont mariés à Florence, en Italie.