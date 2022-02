PPA-CI/ Koné Katinan met en garde : "On ne va plus se taire"

Justin Koné Katinan a récemment mis en garde les adversaires politiques du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). Lors d'un meeting dans la commune de Port-Bouët, l'ancien ministre du Budget de Laurent Gbagbo a également remobilisé les troupes.

Gbagbo envoie Koné Katinan en mission à Port-Bouët

Samedi 12 février 2022, Justin Koné Katinan a échangé avec les partisans de Laurent Gbagbo de la commune balnéaire de Port-Bouët. L'ex-ministre du Budget du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo a saisi l'occasion pour lancer un message en l'endroit des adversaires politiques du PPA-CI. En effet, le porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a fait savoir que sa formation politique ne gardera plus le silence.

"Quand les gens parlent de Gbagbo et que nous ne disons rien, c'est parce que nous avons un coeur, mais on ne va plus se taire", a déclaré Justin Koné Katinan dont les propos sont cités par nos confrères de Le débat ivoirien. Poursuivant, l'émissaire de Laurent Gbagbo a critiqué la gouvernance d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Il a laissé entendre que "le pays va mal".

Koné Katinan s'est aussi présenté comme un véritable soldat au service de Laurent Gbagbo. "Moi, je suis comme le manioc, où on me jette je pousse. Le président m'a jeté à Port-Bouët et je suis en train de pousser des racines. Cette mission, je vais l'assumer parce que quand Gbagbo m'envoie, je m'en vais et je ne m'occupe pas des obstacles", a-t-il ajouté.

Exilé au Ghana après la chute de Laurent Gbagbo en avril 2011, l'économiste ivoirien a passé dix années au pays de Kwame Nkruma. Il a regagné la Côte d'Ivoire le 30 avril 2021, en compagnie de Damana Pickass, un autre proche de Laurent Gbagbo. Quand l'ex-président ivoirien abandonne le FPI (Front populaire ivoirien) aux mains de Pascal Affi N'guessan, Koné Katinan décide de suivre le "Woody" de Mama dans sa nouvelle aventure avec le PPA-CI.