Reprise du dialogue politique ivoirien: Ce qui s’est passé à la Primature

La phase 5 du dialogue politique entre les partis politiques ivoiriens et le gouvernement, s’est ouverte le lundi 14 février 2022 à la Primature, sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé.

La quasi totalité des partis politiques répondent présents à la reprise du dialogue politique

« Nous avons repris nos échanges dans une excellente ambiance empreinte de convivialité. Nous avons abordé toutes les questions (…) Je salue l'engagement des uns et des autres à faire en sorte que la confiance renaisse entre les acteurs politiques et les ivoiriens. Il s'agit de faire en sorte que les orientations du Chef de l'Etat qui vise à apporter la paix aux Ivoiriens, soit une réalité », a déclaré le Ministre Vagondo Diomandé, au nom du gouvernement.

Représenté par l'honorable Georges Armand Ouégnin et le Ministre Justin Katinan Koné, membres du Conseil Stratégique et Politique, le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a réaffirmé sa disponibilité à participer à ce dialogue afin de trouver des solutions pour la Paix en Côte d'Ivoire.

« Pour l'heure, nous avons adopté la méthodologie et les thématiques, à savoir les mesures d'apaisement, la réconciliation nationale et la révision du cadre juridique et institutionnel des élections. Nous avons l'intention de discuter pour trouver des solutions pour la paix. Nous espérons trouver un minimum de consensus. L’essentiel est que tout le monde soit à la table de discussions », a fait savoir Georges Armand Ouégnin.

Pour sa part, Mabri Toikeusse a salué le bon démarrage des discussions et espère qu’aucun sujet ne sera tabou. « Nous allons passer toutes les préoccupations au peigne fin. Aussi, nous comprenons la nécessité de faire en sorte que ce dialogue politique aboutisse à l'apaisement au sein de la classe politique et entre ivoiriens. Nous avons espoir qu'au terme de ce dialogue nous présenterons à la Cote d'Ivoire le visage d'une classe politique attachée à la paix », a espèré le président de l'UDPCI.

A noter qu’après la réception des contributions des partis politiques, le gouvernement a procédé à la compilation de toutes les observations et contributions faites par les partis et groupements politiques ainsi que la société civile. Ce travail de synthèse a permis de proposer un chronographe de travail pour cette reprise.