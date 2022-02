Escroquerie : Un faux marabout de 20 ans arrêté par la police

Yassia Porgo, plus connu sous le nom "Mor Wibga", est accusé d'escroquerie. À seulement vingt ans, ce jeune burkinabè n'a rien trouvé de mieux que de se faire passer pour un marabout pour extorquer des fonds à des citoyens. Les faits ont eu lieu dans la commune de Komsilga, dans le centre du Burkina Faso.

L'information est livrée à travers un communiqué émanant du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité. Selon la note, la police nationale burkinabè vient de mettre la main sur Yassia Porgo dit "Mor Wibga", soupçonné d'actes d' escroquerie.

La Direction des investigations criminelles (DIC) de la Direction de la police judiciaire (DPJ) révèle que le mis en cause s'était spécialisé dans les faits de blanchiment d'argent et d' escroquerie. Il se faisait passer pour un marabout et assurait ses victimes qu'il était capable de multiplier les billets de banque, de l'or ou tout autre objet de valeur.

C'est à Boulbi, un village de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, que le faux marabout s'est installé pour mener ses activités peu recommandables. Fort heureusement, les éléments de la Direction des investigations criminelles ont interpellé Yassia Porgo.

Le jeune homme de vingt ans a été conduit devant le procureur du Burkina Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga I, rapporte le communiqué. Par ailleurs, la police nationale a invité toutes les personnes ayant été victimes de "Mor Wibga" de se présenter à la Direction des investigations criminelles afin de se faire auditionner dans le cadre du traitement dilligent de ce dossier, mentionne la note.