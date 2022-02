Saint-Valentin: Le Roi 12 12 fait pleurer Grand P, le mari d’Eudoxie Yao

En partance pour Dakar, Sidi Mouctar Dembélé, plus connu sous le nom Roi 12 12 , a fait une escale à Conakry où il a rencontré Grand P et bien d'amis.

Grand P déverse des bénédictions sur sa majesté le Roi 12 12

La CAN 2021 terminée, Moussa Kaba alias Grand P a quitté le Cameroun pour le bercail, la Guinée, après un long séjour au pays de Samuel Eto’o et un bref passage au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Aussitôt revenu du Cameroun, Grand P a repris du service dans la capitale guinéenne. Conakry s’est embaumée, en effet, du parfum de la Saint-Valentin. A l’occasion de la nuit spéciale des amoureux, un concert spécial était prévu samedi 12 février à l’hôtel Noom, avec pour têtes d’affiches, Sidiki Diabaté, Mimi Paya paya Condé et Kandia Kora.

Le spectacle a drainé par la même occasion plusieurs célébrités de la région ouest-africaine, au nombre desquelles le chanteur Guinéen Grand P et l’opérateur économique malien et vendeur de voitures de luxe, sa majesté le Roi 12 12.

Ce dernier, qui partait pour Dakar où il a des sociétés, a fait une escale à Conakry, pour saluer ses amis et en même temps assister au concert de son griot Sidiki Diabaté. Ces deux derniers cités ont, par la suite, eu des rencontres dont des vidéos ont abondamment été partagées sur la toile ces derniers jours.

Parmi elles, l’on pouvait voir Grand P témoigné sa grande admiration et sa reconnaissance à l’égard du millionnaire Sidi Mouctar Dembélé pour ses nombreuses actions en faveur des jeunes et de ses semblables. Non sans lui adresser des bénédictions qui ont été accueillies avec enthousiasme par son hôte.

Le départ pour Dakar du Roi 12 12 a même été un moment difficile et intenable pour le présumé mari de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao.

Sur des clichés postés dimanche sur sa page Facebook, on voit un Grand P attristé, versant des larmes, dans les bras de l’homme d'affaires malien.

“Merci beaucoup sa majesté ROI 1212. Qu’Allah veille sur vous”, a-t-il écrit en légende sous un post, dimanche, après avoir souhaité plus tôt la bienvenue au Roi 12 12 en Guinée, qu’il présente comme le “pays de la Fraternité”.