Saint-Valentin 2022: Les plus beaux messages et déclarations d’amour

Pour une Saint-Valentin réussie, découvrez nos suggestions de déclaration d’Amour et messages romantiques pour lui dire “je t’aime”, ce 14 février.

Saint-Valentin: Vos messages et mots les plus doux comme déclaration d’amour

Pour la Saint-Valentin 2022, prévoyez-vous une promenade romantique au lac, à la plage, un film d’amour au cinéma, partager l’amour de la lecture, un atelier d'oenologie ou une nuit enflammée? Découvrez notre sélection de messages d’amour pour lui dire “je t’aime”.

Pour ce 14 février 2022, journée de déclaration d'amour ou demande en mariage, votre site Afrique-Sur7 vous propose:

Déclarez votre flamme à votre amoureuse ou amoureux:

1- “Tu es mon présent et je veux que tu fasses mon futur, je t’aime, je ne te le dirai jamais assez. Bonne Saint-Valentin ma chérie.”

2 - “Mon amour, tant d’années sont passées depuis que j’ai croisé ton regard. Te souviens-tu il y a 10 ans. Le soleil réchauffait ces moments, d’un Amour naissant en cette Saint-Valentin, nos yeux se regardaient tendrement. Je t’aime de toute mon âme”.

3 - “Mon amour, tu es l’homme de ma vie, tu m’apportes tellement de bonheur et de joie au quotidien. Tu es un papoune exceptionnel pour Léo. Tu es mon meilleur ami et mon partenaire pour toujours. Belle Saint-Valentin Mon Amour. Je t’aime Mathieu, jusqu’au ciel et jusqu’à Thomas Pesquet.”

4 - “Le seul réchauffement climatique que j’aimerais provoquer, c’est celui de ton cœur. <3 Je t’aime mon amour.”

5 - “Mamour, notre couple est comme Paris : Fluctuat nec mergitur. Merci d’avoir tenu la barre aussi longtemps. Je t’aime comme au premier jour !”

6 - “Il y a rêver… et vivre son rêve. Ce rêve, je veux le vivre avec toi!”

7 - “Chaque jour qui passe est un bonheur immense d’être à tes côtés. Te regarder dans les yeux. Je t’aime d’un amour infini comme une rose qui refuse de faner en cette nouvelle année 2022. Oui mon ange, je t’aime mon Abidjanais, Ta Manoise”

8 - “Joyeuse Saint Valentin ma Maélianet ! À ce soir…”

9 - “Chaque matin, j’ouvre les yeux en me disant combien j’ai de la chance de me réveiller à tes côtés.

10 - Chaque jour, je suis reconnaissante à la vie de nous avoir fait nous rencontrer et de ce qu’elle nous a donné.

11 - Chaque soir, dans tes bras, je me dis que le bonheur est juste là.

12 - Je t’aime Toi et j’aime ce Nous que nous formons”.

13 - “Auprès de toi, la vie prend encore plus de sens. Mon paradis est d’être avec toi, cent années ne seraient pas assez, il nous faut l’éternité. Être ensemble, le matin, le soir, à toute heure. T’enlacer, te chérir, te protéger, t’aimer, c’est pour ces années à venir mon unique projet. Je t’aime”.

14 - “T'es tellement beau que la Mona Lisa, elle, n'ose pas te regarder dans les yeux !”

15 - “Alexya, la moitié de mon plaisir, c'est de penser à toi et l'autre moitié, c'est d'être avec toi.”

16 - “Mon cher mari,

Tu es venu comme un coquelicot dans un mon jardin.

Et tu es resté avec ton odeur de jasmin.

Nous avons traversé ensemble un très, très long chemin.

Évidemment nous restons toujours mains dans la main.

Nous arrivons à 40 ans de vie en commun.

Nous partirons avec un beau bouquet de roses

Et énormément de chagrin.

Je t’aime de tout mon cœur mon petit mari.

À tout à l’heure ta femme pour la vie.

Gros bisous”