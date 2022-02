Titrologie: Gbagbo s’agite, Ouattara agit, le sort réservé à Soro et Blé

La titrologie de l’actualité en Côte d'Ivoire de ce mercredi 16 février est marquée par la reprise, lundi, du dialogue politique national marqué par une grosse bourde du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly. La presse ivoirienne vous fait revivre ce qui s’est passé hier à la Primature alors que le chef de l’Etat Alassane Ouattara est en visite en Belgique.

Titrologie: "Je n'accepterai pas qu'on appelle M. Charles Blé Goudé, ministre...Il n’a jamais été ministre de la République" (Amadou Coulibaly)

"Je n'accepterai pas qu'on appelle M. Charles Blé Goudé, ministre...Il n’a jamais été ministre de la République", sonne Amadou Coulibaly face aux délégués présents à la Primature dans le cadre de la poursuite des débats de la phase 5 du dialogue politique ouvert le 16 décembre 2021.

C’est ce que rapportent plusieurs quotidiens dont Le Jour plus, Nord-Sud Info, L’Expression et Dernière Heure Monde. Le dernier journal cité souligne le caractère “grave de la sortie de route du porte-parole du gouvernement ivoirien. “Une montée de tension qui inquiète…”, notent des Unes proches de l’opposition qui y voit une “menace” planer sur le dialogue politique.

Pour les titres pro-pouvoir, ce sont plutôt des “vérités crues”, difficiles à entendre pour certains. Le journal L’Inter révèle, pour sa part, que les cas Charles Blé Goudé, toujours en quête d’un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, près d’un an après sa libération par la CPI, et Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ex-président de l’Assemblée nationale sous le président Ouattara, ont été au centre des préoccupations.

Au final, le dialogue politique s’est autorisé à “traiter séparément" les affaires concernant ces deux personnalités de premier plan en Côte d'Ivoire. Alors que le sort des deux anciens compagnons de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), “exilés” en Europe, se discute (Notre Voie) à Abidjan, le président Alassane Ouattara brille de mille feux à Bruxelles.

À en croire les parutions proches du régime, comme Le Patriote, le chef de l’Exécutif ivoirien mènerait depuis mardi, une “offensive gagnante dans la capitale européenne” où il va séjourner pendant 72H. “Ouattara échange avec sa Majesté Philippe de Belgique, Roi des Belges”, titre Fraternité Matin.