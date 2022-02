Bastonnade de Drogba frère: Le manager du restaurant viré

Jo Drogba, le frère de Didier Drogba, est revenu sur la bastonnade de son frère cadet, Wilfried, dont les vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux.

Jo Drogba raconte la bastonnade de son frère cadet Wilfried

Le chanteur ivoirien, Jo Drogba, frère cadet de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a posté des vidéos, la semaine dernière, sur son compte Instagram, dans lesquelles on aperçevait un homme de race blanche, en train de tabasser un autre homme de race noire, moins costaud. En effet, le frère de l’ancien buteur de Chelsea indiquait qu’il s’agi de son cadet Wilfried Drogba. ‘’Mon petit frère Wilfried s’est fait agresser ce soir (mercredi) par son manager. Vous connaissez déjà la cause mais calme ! Même si les caméras on tout filmé, hum ! Tu cognes un gars gentil qui vient juste taffer (travailler) pour gagner sa vie‘’, avait-il écrit.

Quelques jours après cette agression, le jeune chanteur ivoirien est revenu sur cette affaire au micro de viberadio.ci. « Mon petit frère Wilfried travaille dans ce restau dans la ville du Mans en France. Il subit un acharnement sans cesse de ce robuste mec de 40 ans qui se trouve être le manager de ce restaurant. Tout le temps, ce mec harcèle le petit qui ne répond pas. Un gars corpulent d’une quarantaine d’années, qui passe son temps à s’acharner sur un jeune homme de 22 ans qui vient juste « taffer» (travailler) pour gagner sa vie », a-t-il indiqué. Puis d'ajouter: « Au lendemain de son acte, ce manager des lieux a été viré par les responsables du restaurant. Ensuite, mon frère Wilfried est allé porter une plainte contre lui dans un commissariat au Mans ».