Guinée: Cellou Dalein Diallo sommé de vider un bâtiment de l’Etat

Le leader de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée), Cellou Dalein Diallo a, jusqu’au 28 février 2022, pour libérer un bâtiment de l’Etat, qu’il occupe illégalement.

Cellou Dalein Diallo occupe illégalement un bâtiment construit par l’Etat

Le président de la Transition en Guinée, le Colonel Mamadi Doumbouya, est déterminé à récupérer tous les biens de l’Etat, détenus illégalement par des personnalités. Après la mise en place, mardi 7 décembre 2021, d’une commission de récupération des biens de l'Etat, l’heure est à l’action. C’est dans ce cadre qu’une note de la direction générale du patrimoine Bati Public, a sommé l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, de libérer un bâtiment de l’Etat qu’il occupe au quartier Dixinn port, Commune de Dixinn.

Naguère, le président de la transition déplorait les mauvaises conditions d’installation de plusieurs départements ministériels alors que les domaines de l’État sont illégalement occupés. De même, l’État continue de payer des loyers élevés pour abriter ses institutions. Mamadi Doumbouya a ainsi instruit le Gouvernement pour la saisine rapide de la commission interministérielle chargée de la récupération des biens de l’État, afin de permettre au plus vite la libération des locaux appartenant au domaine public et pouvant bénéficier aux administrations.

Les militaires au pouvoir demandent "à l’ensemble des anciens ministres, aux anciens hauts fonctionnaires de l’Etat et aux membres des institutions dissoutes, de libérer les domaines de l’Etat qu’ils occupent". « Nous avons des informations que d'autres personnes seraient aussi visées. C'est le cas de l'ex-directeur adjoint de l'hôpital Donka qui fut également ministre de la Santé. Nous encourageons les autorités à aller jusqu'au bout de cette procédure pour résoudre le problème définitivement», affirme Kéamou Gbogola Haba de l’Alliance nationale pour la démocratie et l’alternance et ancien détenu politique sous Alpha Condé.