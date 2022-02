Côte d'Ivoire: La SODEXAM explique les fortes pluies du mois de février

Depuis le vendredi 11 février dernier, le District d’Abidjan et les régions voisines sont intéressées par des pluies orageuses. Cette situation s’est intensifiée le dimanche 13 février 2022 avec de fortes quantités de pluie de l’ordre de 40 à 70.5 mm enregistrées sur une période de deux heures dans les communes d’Abobo et de Cocody.

La SODEXAM apporte des explications aux pluies de ces derniers jours

Caractéristiques de « l’intersaison », ces pluies de février, servent d’intermédiaire entre la saison sèche et la saison pluvieuse. La situation présente est gouvernée par une autre atmosphère, à savoir l’atmosphère extratropicale. Elle est due à la pénétration d’une perturbation d’altitude en Afrique du Nord, qui au niveau de la Côte d’Ivoire va permettre aux vents humides du Sud d’aller plus loin que d’habitude sur le pays et qui va entrainer des pluies sur les zones du Sud.

Lorsque la perturbation en Afrique du Nord disparaîtra, les anticyclones qui devraient normalement se présenter sur le Sahel et le Sahara vont reprendre leur force et l’Harmattan va sûrement s’intensifier et atteindre le sud forestier et littoral de la Côte d’Ivoire. Selon les données en notre possession, nous pouvons affirmer que la situation va perdurer pendant la semaine ou les dix prochains jours à venir sur le Littoral et dans le Sud-forestier. Par moments, dans le Centre, on aura des sensations d’harmattan et des sensations de retrait de l’Harmattan.

Le Nord sera toujours sous l’Harmattan. Il faut rappeler que le mois de Février 2021 a été le mois de février le plus pluvieux des 20 dernières années avec une quantité de pluie de 174mm. Et a connu des pluies orageuses précisément les jours suivants:

- lundi 08 février 2021: 22.1mm,

- mardi 16 février 2021: 33.7mm).

Rappel de quelques mesures pluviométriques de mois de février:

- Février 2002: 74.3mm

- Février 2007: 92mm

- Février2009: 88,6mm

- Février2011: 174mm

- Février2021: 70.2mm

- Du 01-14Février: 144mm