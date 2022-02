Incendie mortel à Man: Voici ce qui a tout provoqué, le bilan complet

Un incendie mortel à la boulangerie UNIVERS DE PAINS DU TONPKI et la BRIOCHE, dans la ville de Man (ouest de la Côte d’Ivoire ), a fait 7 morts et plusieurs blessés ce mercredi 16 février 2022.

La Police fait le bilan de l'incendie à la boulangerie UNIVERS DE PAINS DU TONPKI et la BRIOCHE de Man

Les locaux abritant la boulangerie UNIVERS DE PAINS DU TONPKI et la BRIOCHE, ont pris feu ce mercredi. Selon la police, l'incendie est survenu au moment où une citerne approvisionnait la boulangerie UNIVERS DE PAINS DU TONPKI en gaz.

Les agents de l'ONPC et les pompiers de l'aéroport de Man ont pu circonscrire l'incendie. Mais le bilan est lourd. On dénombre environ 07 décès de sexe masculin, 09 blessés dont 03 filles et 06 garçons, 02 motos incendiées, 01 citerne incendiée et d'importants dégâts matériels.

Au niveau des personnes décédées, les corps identifiés par les responsables de la boulangerie sont :

- SIDIBE Abdoulaye

- DIOMANDE Moussa

- TOURE Camus

- DIABATE Hamed

- SANGARÉ Adama

- ZADI, technicien chargé de l'approvisionnement.

- DIKA Bruno

Les 09 blessés dont 03 femmes et 06 garçons sont:

1/ GOUÉ Léonie, 24 ans, domicilié au quartier Grand- Gbapleu

2/ KABA Fatim, 20 ans, domiciliée au quartier Kennedy

3/ MANIGA Mireille, 24 ans, domicilié au quartier Thérése SIX

(06) GARÇONS 1/ TRAORE Mamadou, 24 ans, domicilié à Abidjan

2/ FOFANA Hamed, 21 ans, domicilié au quartier Dioulabougou

3/ DIARRA Amara, 20 ans, domicilié à Kennedy

4/ DIDIER Julien, 23 ans, domicilié au quartier CNPS

5/ TOURE Moriko, 22 ans, domicilié à Abidjan

6/ COULIBALY Aboulaye, 21 ans, domicilié à Abidjan.