Cacao, les crues vérités d’ Alassane Ouattara aux Occidentaux !

Les pays européens, sous prétexte de lutter contre le réchauffement climatique, se sont permis d’indexer le cacao comme un des problèmes. Le Président Alassane Ouattara n’est pas allé par 4 chemins pour leur assener ses vérités.

Alassane Ouattara se déchaîne sur les Occidentaux

Le « Cacao est un bon produit. Il fait du bien. Il rend les gens heureux », disait Pierre Mirgalet, Pâtissier, Chocolatier, Meilleur Ouvrier de France, à Afrique-sur7.ci lors du dernier salon du chocolat de Paris Porte de Versailles. C’est de ce chocolat que veulent se détourner les pays européens dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Ils accusent pour ce faire les planteurs de participer directement au réchauffement climatique à cause de la désertification qu’engendre la culture du Cacao, principale matière première du chocolat.

Le Président Alassane Ouattara, dont le pays la Côte d’Ivoire est le premier producteur du cacao, avec 40% de la production mondiale, était interrogé par les journalistes de RFI et France 24. À peine ces derniers ont évoqué l’intention des pays européens d’interdire l’accès de leur marché au cacao, que le Président ivoirien s’est montré agacé. Il a déclaré : « Je pourrais faire un long développement sur le sujet, mais je peux vous dire que ce n’est pas de l’intérêt de l’Union européenne. Vous savez le monde est multipolaire aujourd’hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y en a d’autres qui vont l’acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, d’autres pourront l’acheter. Ce n’est pas en faisant des menaces… Nous devons travailler ensemble pour que le cacao soit durable».

Alassane Ouattara s’est ensuite montré offensif en affirmant : « Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu’il y a 30 ans. Des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons ? Ce n’est pas acceptable. Nous sommes d’accord pour que le problème de l’environnement soit au coeur de ce que nous faisons. Mais qu’est ce que représente l’Afrique en matière de pollution ? 4% ! Et les 96%, qui sont-ils ? Ce sont les Occidentaux ! Vous vous êtes développés comment ? Il faut arrêter ! »

Alassane Ouattara à propos du débat sur le climat "Non non, nous allons en parler"

Clairement agacé par ces mesures annoncées contre le cacao, le Président Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire a poursuivi en disant : « Il faut savoir que nous avons une génération de chefs d’État, une jeunesse maintenant qui connait ses responsabilités et qui estime que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas d’importation d’idéologie, ni de cultures, ni de constitutions. C’est terminé tout ça. Il faut que la considération soit de part et d’autre dans les relations entre l’Europe et l’Afrique. Tous ces engagements qui ne sont pas respectés, j’espère que cette fois on va en parler. Il faut que les engagements soient respectés. Qu’est ce que nous avons à faire avec toutes ces pollutions, des érosions côtières ? Qu’avons-nous à faire de toutes ces intempéries qui tuent des gens chez nous ? Ce n’est pas nous qui créions ces problèmes difficiles. »

Et le chef de l’État ivoirien de préciser : « Non non, nous allons en parler. Les engagements c’est très bien, mais il faut qu’il y ait des suites. Des décaissements, le développement, le soutien financier et l’encadrement. C’est ce que nous demandons. »