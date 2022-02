Wadzifa internationale: Plusieurs leaders de la Tidjaniya attendus à Abidjan

Plusieurs guides religieux sont attendus à Abidjan à l'occasion de la 2e édition de la Wadzifa Internationale qui se tiendra du 25 au au février 2022.

2ème édition de la Wadzifa internationale, ce qui est prévu

La 2e édition de la Wadzifa internationale, événement réunissant les membres de la communauté islamique Tidjaniya, se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 février 2022 à Abidjan.

A cet effet, plusieurs leaders ou encore ‘’sommités’’ de la Tidjaniya, sont annoncés aux côtés du leader de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, le Khalife Général, Cheick Moustapha Sonta.

Il s’agit entre autres, des Khalifes du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Burkina, du Nigeria, de la Mauritanie, du Soudan, du Tchad, de la Guinée Bissau, du Ghana, Benin, du Togo, et du Rwanda.

Les Khalifes feront une prière le vendredi 25 février 2022 à la grande Mosquée Sénégalaise d'Abidjan-Treichville, puis le dimanche 27 février 2022 à Aboko PK18.

Le Khalife Général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, Cheick Moustapha Sonta, a donc lancé un message à l’endroit des membres de sa communauté.

"Je demande à tous les Tidjanis de sortir massivement pour l'amour de Cheick Sidi Hamed Tidjani afin de venir manifester leur amour pour le Prophète Muhammad Saw et pour la Tidjaniya", a-t-illancé, ajoutant que cet événement est placé ‘’sous l'autorité spirituelle de Sidi Mohamed El Kebir Tijani, Khalife Représentant de la Tariqa Tidjani et de la famille de Sidi Cheick Ahmed Tidjani, Chérif du Royaume du Maroc".

Les préparatifs de cette 2e édition vont bon train. Le service communication mis sur pied pour l'événement, a confirmé, dimanche 20 février 2022, que "les membres du comité d'organisation sont fin prêts pour accueillir les différentes sommités de la Tidjaniya de la sous-région et d'ailleurs".