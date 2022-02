Le FPI ouvre son école politique et annonce ses ambitions

Le FPI (Front populaire ivoirien) a désormais son école politique dénommée "L’École du parti". Le parti politique dirigé par Pascal Affi N’guessan a dispensé ses premiers cours le samedi 19 février 2022, rapporte son service de communication.

FPI : Les dirigeants veulent former les militants à la politique

C’est officiel ! Le FPI a ouvert son centre de formation politique. Le Front populaire ivoirien a lancé les premiers cours de son "École du parti" le samedi 19 février 2022, en présence de son président Pascal Affi N’guessan.

Selon des informations fournies par le service de communication du parti à la rose, la nouvelle école politique est basée sur six modules avec trente-trois thématiques. Ces modules sont la formation idéologique et politique, l’histoire politique de la Côte d’Ivoire, la connaissance du FPI, le leadership et administration des organisations, la compréhension et l’évolution du monde contemporain.

Il est important de noter que pour l’heure, la formation concerne uniquement les membres du secrétariat exécutif et ceux du secrétariat général. Cependant, elle s’étendra bientôt aux structures de bases. On distingue cinq niveaux, à savoir la base, la section, la fédération, le secrétariat général et le secrétariat exécutif.

Pascal Affi N’guessan a profité de l’occasion pour dévoiler l’objectif de son parti en ouvrant cette école. "Notre ambition est d’offrir aux militants du parti une meilleure qualification politique pouvant leur permettre d’assumer avec compétence des responsabilités dans le parti et au niveau de l’Etat", a soutenu le président du FPI.