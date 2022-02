Didier Drogba "était choqué" suite à la bastonnade de son frère

Voici comment l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba a réagi suite à la bastonnade de son frère Wilfried Drogba.

Jo Drogba revient sur la bastonnade de son frère: "DIDIER DROGBA était choqué. Il a mis des avocats la-dessus et puis..."

Le chanteur ivoirien, Jo Drogba, frère cadet de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a posté des vidéos, il y a quelques jours, sur son compte Instagram, dans lesquelles on aperçevait un homme de race blanche, en train de tabasser un autre homme de race noire, moins costaud, qu'il a présenté comme son petit frère cadet du nom de Wilfried Drogba.

Des jours après cette agression, le jeune chanteur ivoirien est revenu sur cette affaire au micro de viberadio.ci. « Mon petit frère Wilfried travaille dans ce restau dans la ville du Mans en France. Il subit un acharnement sans cesse de ce robuste mec de 40 ans qui se trouve être le manager de ce restaurant. Tout le temps, ce mec harcèle le petit qui ne répond pas. Un gars corpulent d’une quarantaine d’années, qui passe son temps à s’acharner sur un jeune homme de 22 ans qui vient juste « taffer» (travailler) pour gagner sa vie », a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: « Au lendemain de son acte, ce manager des lieux a été viré par les responsables du restaurant. Ensuite, mon frère Wilfried est allé porter une plainte contre lui dans un commissariat au Mans ». Jo Drogba a également expliqué comment l'ancien capitaine des Éléphants, Didier Drogba, a réagi suite à la bastonnade de son jeune frère.

''DIDIER DROGBA était choqué. Il a mis des avocats la-dessus et puis la procédure suit son cours. Le manager a été viré le lendemain à 10h...mon frère a arrêté de travailler dans le coin. Il faut dire que bien avant cette affaire, mon frère subissait des harcèlements qu'il nous cachait. Cette affaire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est moi qu'il a appelé dans la nuit et je me suis rendu là-bas. C'est comme cela que j'ai su que le manager faisait ça depuis longtemps. Il y a plusieurs vidéos à ce sujet car lui, il ne savait pas qu'il avait été filmé. Il pensait que les caméras qui étaient là, n'enregistraient pas", a-t-il confié à Euloge First.