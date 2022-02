Mabri Toikeusse: "2025 n'est plus loin (…) Notre victoire est déjà acquise"

Président du conseil régional du Tonkpi, Albert MABRI Toikeusse ne lésine pas sur les moyens pour satisfaire les populations de sa région. Les clés du bâtiment réhabilité de l'école primaire publique de Kpon-Houyé, situé à 35 km de Danané, ont été officiellement remises aux animateurs dudit établissement, lors d’une cérémonie, en présence des autorités administratives et coutumières.

BERNI Seni Naman, député de la sous-préfecture de Danané: « Si vous donnez à Mabri Toikeusse, le pouvoir d'État en 2025, vous n'aurez plus de problème »

Un bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur, flambant neuf en ajout au bâtiment existant, presque hors d’usage. C’est le geste de portée sociale qu’a fait le docteur Albert MABRI Toikeusse, président du conseil régional du Tonkpi, à la population de Kpon-Houyé. Et ce, en réponse au cri de cœur lancé en 2019. Pour couronner le tout, un important don de table-bancs est annoncé les semaines à venir. Les populations de Kpon-Houyé, village de la jeune sous-préfecture de Gbon-Houyé, ont laissé exprimer leur joie en ce jour particulier.

« Le Conseil régional nous apporte aujourd'hui une immense joie. Nous avons en mémoire la souffrance endurée pendant longtemps par nos enfants, marchant sur 6 km, juste pour acquérir du savoir», a révélé le représentant de la mutuelle de développement. « L’événement que nous célébrons ne peut que nous rapprocher davantage. L'acte vient confirmer ce qu'est le président MABRI pour vous, le vrai frère. Il vous soutient. Il partage vos peines et il trouve solutions à vos attentes. Comprenez que si vous lui donnez le pouvoir d'État en 2025, vous n'aurez plus de problème », a signifié BERNI Seni Naman, député de la sous-préfecture de Danané.

Avant la coupure du ruban, le président du conseil régional du Tonkpi a tenu à partager avec le peuple du Canton Kalé ses aspirations du moment. « Le parent est toujours fier d'un digne fils et non d'un vaurien de fils. Vous êtes ma fierté comme je le suis de vous (...) Chers parents, 2025 n'est plus loin. Passez-vous des consignes utiles pour le bien-être des populations. Pour l'heure, nous sommes dans la posture de demandeur. Lorsque nous serons les distributeurs, on nous enviera. Mais pour y parvenir, commençons à établir des actes de naissance et des pièces d'identité. Notre victoire est pour peu de temps. Notre victoire est déjà acquise», a indiqué le patron du parti arc-en-ciel.

Une correspondance de Sony WAGONDA