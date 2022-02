Humanitaire : Un salon dédié aux organismes et aux ONG

Le Salon international de l'action humanitaire et du développement (SIAHD) est prévu dans les prochains jours à Abidjan. Olivier Nanou, le commissaire général, a livré les grandes articulations de cet événement dédié aux ONG et aux organismes de développement.

Le Salon international de l'action humanitaire et du développement bientôt à Abidjan

Même si pour l'heure, aucune date n'a été donnée pour la tenue du Salon international de l'action humanitaire et du développement (SIAHD) à Abidjan, le cabinet Joshua Consulting a dévoilé les objectifs et le programme de l'événement. C'était le jeudi 24 février 2022 au cours d'un échange avec la presse.

Olivier Nanou, le commissaire général du salon, a fait remarquer qu'aujourd'hui, l'intervention croissante des ONG et des partenaires au développement dans le processus de développement et de l'évolution des sociétés est largement reconnue. En effet, poursuit-il, pendant un moment, ces organisations, qui interviennent dans le domaine de l'urgence humanitaire et apportent des réponses à des situations ponctuelles de détresse, elles ont désormais décidé de s'impliquer davantage dans le champ des interventions sociales et économiques.

C'est dans ce contexte que le SIAHD se donne pour mission de mettre en lumière le travail colossal effectué par les différents ONG et organismes de développement intervenant dans le monde entier en général et en Côte d’Ivoire en particulier, mais également asseoir une plateforme de collaboration.

Pour cette première édition, le thème retenu est "Contribution des acteurs humanitaires et d’aide au développement dans l’atteinte des ODD". Il s'agit pour le cabinet Joshua Consulting de célébrer les ONG et organismes de développement ; susciter une réflexion et une dynamique autour de thématiques importantes ; montrer le rôle déterminant des ONG et des partenaires au développement, ainsi que leurs différents programmes mis en œuvre ; offrir un espace de discussion collective afin de favoriser le partage et l’échange d’expérience et faire de la Côte d’Ivoire un pôle des grandes réflexions sur les problématiques liées au développement de la sous-région ouest-africaine.

Le SIAHD a pour public cible les institutions internationales, les organisations non gouvernementales internationales, les fondations, les ONG nationales. Les organisations de coopération ; les organisations communautaires ; la société civile ; les entreprises ; le gouvernement et les élèves et étudiants sont attendus au salon. Les organisateurs du salon espèrent accueillir 4 500 participants.