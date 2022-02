Abobo: Les ferrailleurs regrettent HamBak et se révoltent contre Kandia

Abidjan s’est réveillée ce jeudi matin, sonnée par une révolte des ferrailleurs contre les policiers et les autorités de la Mairie d’ Abobo dirigée par la Ministre d’Etat Kandia Camara.

Abobo - Le député Touré Alpha Yaya à Kandia Camara: "N’oublions pas le rôle qu’ont joué les Ferrailleurs d’Abobo pendant la crise de 2010"

En Côte d'Ivoire, le bras de fer entre la Mairie d'Abobo dirigé par Kandia Camara et les ferrailleurs, continue. Ce jeudi matin, des heurts ont été signalés au niveau d’Anador entre policiers et des dizaines de jeunes. C’est à une véritable course poursuite entre policiers et ferrailleurs au niveau de Coco service et du collège Anador, que les usagers de la voie express Adjamé-Abobo ont eu droit. Sur des images et vidéos relayées sur les réseaux sociaux, des groupuscules de jeunes présentés comme des ferrailleurs, échangent avec les policiers, des pierres contre du gaz lacrymogène.

Depuis le début de l’année 2022, les autorités municipales ont repris le déguerpissement de la casse d’Abobo-Anador qui empiète sur la voie express Abobo-Adjamé. Une nécessité d’assainissement pour la mairie. Si les ferrailleurs comprennent cette volonté de dégager la voie rapide, ils estiment que le nombre de boutiques prévues pour les relocaliser à N’dotré, n’est pas suffisant.

Réagissant à cette situation tendue entre les deux parties, le député Touré Alpha Yaya a choisi le camp des ferrailleurs. Non pas parce qu'ils ont raison, mais plutôt pour le rôle qu’ils ont joué dans la grave crise politico-militaire entre les forces d’Alassane Ouattara et les FDS de Laurent Gbagbo entre 2010 et 2011.

“N’oublions pas le rôle qu’ont joué les Ferrailleurs d’Abobo pendant la crise de 2010. Ils ne méritent pas ce traitement (...) Si aujourd’hui existe c’est qu’il y’a eu hier et demain est un autre jour”, a fustigé l’élu. Et d’indiquer la voie d’un règlement pacifique: “Cette crise pouvait être gérée autrement sans violence”, a soutenu Touré Alpha yaya.

Pour la mairie, le temps des discussions est terminé. Siaka Koné, troisième adjoint, estime que tout a été fait pour appuyer les ferrailleurs. C’est ainsi un message de fermeté qui est adressé à la corporation. “Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour eux. Abobo, c'est une ville de solidarité. Nous les avons accueillis au début de la crise. Depuis des années, nous les avons rencontrés, nous leur avons suffisamment expliqué. Maintenant, l'Aferci nous demande de repousser, mais ce n'est pas possible puisqu'on a pris tout le temps”, a-t-il confié récemment à Rfi.

La Mairie rappelle que l'espace dégagé au niveau de la casse d'Anador doit notamment permettre la construction d'un échangeur et du futur centre hospitalier d'Abobo. Sa sortie ouvre également la voie à la question de savoir quel a été le rôle des ferrailleurs dans cette crise de 2010?