Pourquoi Ouattara convoque le conseil politique du RHDP

Ouattara et le RHDP analysent la situation sociopolitique ivoirienne

La situation sociopolitique ivoirienne sera au centre d'une rencontre entre Alassane Ouattara et le conseil politique du RHDP. Le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a convoqué des cadres de son parti pour le lundi 28 février 2022. C'est la patinoire de l'Hôtel Sofitel Ivoire qui a été choisie pour abriter les échanges entre le président ivoirien et ses partisans, peut-on lire dans un communiqué. Cette rencontre des houphouëtistes intervient alors que la Côte d'Ivoire fait face à une flambée des prix des produits de première nécessité.

Alassane Ouattara profitera-t-il de l'occasion pour donner la nouvelle mouture du RHDP ? En effet, le chef de l'État, après avoir observé un profond dysfonctionnement au sein du parti au pouvoir, a pris des mesures. Le Premier ministre Patrick Achi et Adama Bictogo, le directeur exécutif du rassemblement des houphouëtistes se marchaient sur les platebandes. Il a donc mis en oeuvre un comité de restructuration piloté par Gilbert Kafana Koné.

D'ailleurs, nous indiquions dans un article que la direction exécutive du RHDP va disparaître pour laisser la place à un directoire qui sera dirigé par un triumvirat.

On a appris le jeudi 24 février 2022 que Gilbert Kafana Koné a été nommé en qualité de président du directoire du RHDP par le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Adama Bictogo va occuper le fauteuil du secrétariat général. Cependant, Côte d’Ivoire Alternative républicaine (CIAR), un courant de pensée du RHDP, avait totalement rejeté l'idée de voir l'actuel président par intérim de l'Assemblée nationale au poste de secrétaire général.