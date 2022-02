Conakry: Pourquoi la Guinée a suspendu le Consul honoraire d’ Ukraine

Sale temps pour l’ Ukraine actuellement. En plus de la guerre que lui mène la Russie depuis jeudi 24 février 2022, le pays doit faire face à une suspension de son Consul honoraireen République de Guinée.

La crise politique entre la Russie et l’Ukraine: Le Consul honoraire d’ Ukraine en Guinée suspendu pour fautes lourdes

La Russie a lancé une offensive militaire contre l’ Ukraine depuis jeudi matin. Le but de Vladimir Poutine étant de démilitariser complètement l’Ukraine afin de l’empêcher d’intégrer l’OTAN. L’offensive russe a suscité des condamnations quasi unanimes de la communauté internationale qui réfléchit à la meilleure manière de rétorquer à la Russie. C’est dans cvi contexte qu’un courrier attribué au Consul honoraire d’Ukraine en Guinée, Charles Amara Sossoadouno, s’est retrouvé sur les réseaux sociaux, demandant aux autorités guinéennes de condamner les violences en cours en Ukraine.

« Je suis obligé de vous suspendre de vos fonctions pour le moment pour être sûr que tout se passe bien. Ça, c’est une faute très grave. Parce que là vous nous mettez dans une situation inconfortable. C’est très grave. C’est une guerre qui a éclaté… Le monde est en guerre. Il ne faut pas s’amuser. On ne peut pas demander à la Guinée de condamner et que vous appelez ça lettre officielle. Elle est nulle et non avenue. Je vous demande de faire une déclaration devant la presse pour dire que c’est nul et non avenu. Nous sommes en transition. On ne badine pas avec ces choses », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger.

Mais, selon le site guineenews, le Consul honoraire dit n’avoir jamais publié un quelconque document et qui soit adressé aux autorités guinéennes. « Je démens formellement. Vous pouvez vérifier, vous journalistes, lorsqu’un document est publié sur les réseaux sociaux, on peut naturellement faire la traçabilité, voir qui a publié le document et à partir de là, retrouver l’origine », s'est-il défendu.