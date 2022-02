Bouaké : Des armes de guerre retrouvées à la résidence de Soro

Les forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire viennent de faire une étrange découverte à la résidence de Guillaume Soro à Bouaké. Elles y ont découvert des armes de guerre et des munitions qui ont été saisies.

Guillaume Soro réagit suite à la découverte d'armes à sa résidence à Bouaké

Dans un communiqué lu, samedi, sur les antennes de la télévision nationale RTI, le Procureur près le tribunal de première instance de Bouaké, Braman KONE, a fait savoir que des armes ont été trouvées à la résidence de M. Guillaume Kigbafori SORO à Bouaké, au terme d’une perquisition effectuée le vendredi 25 février 2022.

La découverte de ces armes, intervient 5 années après celle en 2017, d'une cache d'armes au domicile de son directeur du protocole, Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul, toujours à Bouaké.

Selon Touré Moussa, l’exhibition au journal télévisée de pièces d’armement rouillées relève d’une stratégie de manipulation à laquelle les Ivoiriens sont maintenant habitués et qui ne sert d’autres desseins que de fournir aux autorités ivoiriennes un moyen supplémentaire dans la guerre qu’elles ne cessent de livrer à M. SORO depuis sa démission de la Présidence de l’Assemblée nationale.

"La découverte miraculeuse de ces armes intervient au moment où M. SORO se trouve en exil depuis trois ans et qu’il n’a pas séjourné dans cette résidence depuis plusieurs années", relève le Directeur de la Communication. Qui ajoute que la mise à jour de cette prétendue cache d’armes est d’autant plus invraisemblable que tout le long de l’année 2020, plusieurs unités de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police, munies de détecteurs de métaux et appuyées par des drones, ont procédé à des perquisitions multiples et tatillonnes dans les résidences habitées par M. SORO à Abidjan, Zakoua, Lafokpokaha et Bouaké.

A en croire Touré Moussa, le président Alassane Ouattara se serait, lors de son récent séjour à Bruxelles dans le cadre du sommet UE-UA, attelé à tout mettre en œuvre pour obtenir du ministère belge des affaires étrangères, le non-renouvèlement du visa accordé à M. SORO.

"La découverte miraculeuse de cette cache d’armes vise tout simplement à fournir à M. Ouattara et à son gouvernement le justificatif nécessaire pour appuyer leur requête auprès des autorités belges", se convainc-t-il.

Quoi qu'il en soit, informe Touré Moussa, Guillaume Soro "n’accorde aucun intérêt à ces développements puériles et ne reconnait à M. Ouattara aucune forme de légitimité sur laquelle il se fonderait pour ordonner une perquisition de son domicile".