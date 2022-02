Découverte d’armes chez Soro : Roger Banchi décrie une "farce complotiste"

Après la découverte d’armes au domicile de Guillaume Soro par les forces de défense et de sécurité à Bouaké, Roger Banchi a dénoncé une "farce complotiste" des autorités ivoiriennes contre le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires).

Découverte d’armes chez Soro : Roger Banchi réagit

Braman Koné, le procureur de Bouaké, a déclaré le samedi soir que des armes ont été découvertes au domicile de Guillaume Soro, actuellement en exil en Europe. Pour Roger Banchi, l’ancien président de l’Assemblée ivoirienne est tout simplement victime d’un complot du pouvoir d’Alassane Ouattara.

"Nous voilà encore une fois, spectateurs d’une énième farce complotiste, cette fois provenant de Bouaké…Je conseille aux Soroïstes de ne plus s’émouvoir pour ces âneries ; et d’éviter d’épuisants efforts pour se défendre contre ces insultes à l’intelligence", a dit Roger Banchi sur son compte Twitter.

Pour lui, "ces manigances auraient cessé depuis belle lurette, si leur source à Abidjan avait été dégonflée de toute sa suffisance moraliste par un président Guillaume Kigbafori Soro, moins discret sur un certain passé". Roger Banchi explique que son mentor ne veut pas semer le désordre "à cause de son éducation humaine, traditionnelle ; et de sa conception de la rectitude morale".

Bien avant Roger Banchi, Touré Moussa a fait savoir dans un communiqué que cette découverte d’armes intervient cinq années après celle en 2017, d'une cache d'armes au domicile de son directeur du protocole, Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul, toujours à Bouaké.

Le conseiller en communication de Soro a ajouté que "la mise à jour de cette prétendue cache d’armes est d’autant plus invraisemblable que tout le long de l’année 2020, plusieurs unités de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police, munies de détecteurs de métaux et appuyées par des drones, ont procédé à des perquisitions multiples et tatillonnes dans les résidences habitées par M. SORO à Abidjan, Zakoua, Lafokpokaha et Bouaké".