Le nouveau président de la FIF connu le 23 mars prochain

Les membres actifs de la FIF étaient en assemblée générale extraordinaire les vendredi 25 et samedi 26 février 2021 à Abidjan. Voici ce qui a été décidé durant ces deux jours de discussion.

L'élection du prochain président de la FIF maintenue au 23 mars

Au terme de la dernière journée de l'Assemblée générale extraordinaire convoquée par le Comite de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, la date de l’élection du prochain président de l'instance dirigeante du football ivoirien a été maintenue. L'élection aura bel et bien lieu le 23 mars à Yamoussoukro. L’ouverture des candidatures a été fixée au 5 mars. La campagne débutera le 15mars 2022.

Pour cette élection, les textes ont été revisités et les points de discorde ont été clarifiés. Ainsi, les candidats doivent impérativement fournir 8 parrainages, à savoir 3 parrainages en Ligue 1, 2 parrainages en Ligue 2 et 2 en Division 3, et 1 parrainage d'un groupement d'intérêt. Aucun candidat ne peut aller au-delà du nombre de parrainages, et les doubles parrainages sont formellement interdits.

Dans la journée du vendredi 25 février, le bilan financier de l’exercice 2020 a été approuvé de justesse. Le quitus a été donné à l'ancien comité exécutif dirigé par feu Sidy Diallo, à hauteur de 65 voix pour et 59 voix contre. Soit 51 % pour et 46 % contre. ‘’C’est une AG où la démocratie s’est exprimée. C’est une étape de moins dans le processus électoral''’ s’est réjouie Dao Gabala, la présidente du Comité de Normalisation de la FIF.

Notons qu’un représentant de la FIFA, Me Happi Dieudonné, a pris part à cette assemblée générale extraordinaire.