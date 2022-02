Émancipation des femmes: L'artiste Irley Barbosa expose à Abidjan

L'artiste Bissau-guinéenne, Irley BARBOSA RIVERA, sera en attraction du 09 au 28 mars 2022 à Abidjan en Côte d’Ivoire dans le cadre d'un vernissage et d'une exposition d’œuvres d’art. Cette action qui s'inscrit dans le cadre du projet Npili au profit de la Fundação ATENA et Global Sharing Program, vise à soutenir l’émancipation des femmes en Côte d’Ivoire et Guinée-Bissau.

Exposition caritative de l’artiste Bissau-guinéenne Irley Barbosa Riviera du 09 au 28 mars à Noom Abidjan Hôtel

Sponsorisée par Neuce Côte d’Ivoire et Ecofirma, la Fondation ATENA, en partenariat avec Global Sharing Program, organise une exposition caritative de l’artiste Bissau-guinéenne du 09 au 28 mars à Noom Abidjan Hôtel. Irley BARBOSA RIVERA est une artiste plasticienne bissau-guinéenne autodidacte, née à Bissau le 14 novembre de 1980.

Influencée par la culture du continent africain et plus particulièrement par son pays la Guinée-Bissau, Irley développe un style pictural ancré dans la réalité africaine. L'artiste s'exprime à travers le style figuratif axé sur des portraits de personnages essentiellement de femmes africaines et le style abstrait représentant les symboles et traits de l'art africain ancestral et de son imaginaire.

Scènes du quotidien, faune sauvage et paysages font également partie de sa collection. En 15 ans de carrière, Irley a créé plus de 500 œuvres qui se retrouvent dans des foyers et des institutions du monde entier. Son travail est cité et illustré dans de nombreuses publications, sites Internet et magazines.

Elle a été interviewée par les programmes Bem-Vindos e Conversas ao Sul sur RTP Africa, RTI – Radiotélévision Ivoirienne, sites du Brésil, TV Obulum Guinée-Bissau, Ismael Djata Guinée-Bissau et Méritos da Guinée-Bissau. Irley a participé à l'illustration de l'ouvrage des écrivains guinéens Tony Tcheca &Quand les œillets ont traversé le Geba& (2020) et Caetano Imbo « Lingua entre fronteiras » (2022).

Irley a participé à des expositions et événements d'art collectifs (34) et individuels (7) au Portugal (Lisbonne, Odivelas, Leiria, Braga, Figueira da Foz, Coimbra, Alcochete), Guinée-Bissau (Bissau), Tunisie (Tunis), Belgique (Bruxelles : Parlement européen) et Côte d'Ivoire (Abidjan : Institut français 2018, Sofitel Hôtel Ivoire 2016, entre autres). En 2019, Irley a reçu le &Best of Guinea-Bissau Awards& du meilleur artiste plasticien de Guinée-Bissau.

Irley est également ambassadrice de bonne volonté de la Fondation ATENA pour les femmes et les enfants en Guinée-Bissau, plus précisément dans le projet solidaire Art4Npili qui consiste à récolter des fonds pour la construction de la Npili-School à Biombo. Toujours dans le cadre de l'appui à l'autonomisation des femmes, Irley soutient REDEMAE - Réseau des femmes africaines réfugiées à S. Paulo - Projet Expressa Afrique au Brésil et les écoles de l'ONG Agir à Bissau.