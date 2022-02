AG de la FIF: Pourquoi Serge Kassy se moque de Didier Drogba

Le chanteur ivoirien, Serge Kassy, a nargué Didier Drogba, après l'Assemblée générale extraordinaire des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Voici la raison.

Après l'AG de la FIF, Serge Kassy parle de ''très mauvaise nouvelle pour les Drogbaphiles''

La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mme Dao Mariam Cabala, annonçait en novembre 2021, que la Fifa proposait de réduire le nombre de parrainages pour être candidat à la présidence de la Fif. Au lieu de 8 parrainages initialement prévus, l'instance dirigeante du football mondial avait proposé 4 parrainages; ‘’pas plus, ni moins‘’, avait précisé Dao Mariam Gabala.

Mais cette proposition de la Fifa n'a pas été validée par les membres actifs de la Fif lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu les vendredi 25 et samedi 26 février 2022 au Plateau. Pour voir sa candidature validée à l'élection du prochain président de la Fif, le postulant devra réunir impérativement 8 parrainages à savoir 3 clubs de Ligue 1; 2 clubs de Ligue 2; 2 clubs de D3 et 1 Groupement d'intérêt. Cependant, un candidat ne peut présenter plus de parrainages que ce qui est indiqué ci-dessus. Aussi, le double parrainage qui fut à l'origine de la crise électorale, est désormais interdit.

Au lendemain de l'AG, Serge Kassy a réagi à travers un message posté sur sa page Facebook. ''Très mauvaise nouvelle pour les Drogbaphiles. Dao Gabala, dans sa mission d'installer le plus facilement possible, son poulain Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football (...) elle proposa que les parrainages qui étaient à 8 parainnages, (3 de ligue 1, 2 de ligue 2, 2 de division3, et 1 de groupements d intérêts ) soient désormais à 4 parrainages pour permettre à son protéger Drogba d'être sûr cette fois d'avoir les parrainages. beeeh, ce jour, cette proposition est passée au vote à l'Assemblée générale de la FIF. Tenez-vous bien, les 2/3 de l'assemblée ont mis la raclée à Dao. La Caf et la FIFA, le clan Gianni, en disant niet à cette proposition et ont maintenu les parrainages. Les élections de la Fif qui s'annoncent en mars prochain, qui verront la participation de Sory Diabaté, Idriss Diallo et Drogba Tebili Didier, devront tous obligatoirement avoir les 8 parrainages requis (...) Place aux élections maintenant et on verra dans ce pays désormais qui pèse quoi à la FIF entre les candidats déclarés'', a indiqué Serge Kassy.