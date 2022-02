Côte d'Ivoire: Une folle rumeur tue Aïcha Koné, la diva de la musique

La diva Aïcha Koné est au cœur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis ce lundi matin. Une fausse rumeur a annoncé son décès. Toute la vérité sur cette affaire.

La diva Aïcha Koné n'est pas morte

La chanteuse Aïcha Koné a marqué d'une pierre blanche l’histoire de la musique ivoirienne. A 64 ans revolus, cette baronne de la musique africaine s’est produite sur plusieurs scènes à travers le monde. Révéléé à la nation dans les années 70, elle est, jusqu’à présent, la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d’or et plus de 45 prix et trophées nationaux et internationaux. C’est donc à juste titre qu'elle est appelée ‘’Diva de la musique ivoirienne‘’.

Très respectée dans l’univers du showbiz, Aicha Koné fait office de conseillère de nombreux artistes ivoiriens à qui elle apporte régulièrement son soutien. Elle était même, dimanche, au Palais de la Culture de Treichville au concert de la célèbre chanteuse tradi-moderne Baoulé, Sidonie la tigresse. Dans la matinée de ce lundi 28 février 2022, une folle rumeur s'est repandue sur la toile annonçant le décès de la diva Aicha Koné. Une information très rapidement démentie par des proches de l'artiste joints par afrique-sur7.fr.

''Cette une fausse information. Soyez rassurés. Notre diva Aicha Koné se porte bien'', nous a confié un proche de l'artiste qui nous fait savoir qu'elle sera présente cet après-midi à l'émission Peopl'Emik sur La 3. Nous y reviendrons!