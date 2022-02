Liverpool de Sadio Mané s'offre la League Cup face à Chelsea

La Coupe de la Ligue anglaise de football, aussi connue sous le nom de League Cup, a été remportée dimanche par Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah devant Chelsea FC alors que le propriétaire du club Londonien, le Russe Roman Abramovich, est interdit de territoire en Angleterre.

League Cup: Liverpool devient le club le plus titré de l’histoire de la competition

Le derby Chelsea-Liverpool choisit les Reds qui s’offrent le premier trophée de la saison en Angleterre. Dimanche 27 février à Wembley, le choc au sommet entre les Reds et les Blues, bien décidés à s’offrir le premier trophée de la saison en Angleterre, a tourné à l’avantage des hommes de Jürgen Klopp en finale de la League Cup,

Après 120 minutes sans le moindre but, les deux clubs ont dû se départager aux tirs au but (0-0, 11-10 tab). La séance interminable s’est conclue sur un seul échec du gardien des Blues, Kepa Arrizabalaga. Avec ce neuvième sacre, le premier depuis 2012, Liverpool devient le club le plus titré de l’histoire de la compétition devant les huit couronnes de Manchester City, lauréat des quatre dernières éditions. Pour sa part, Chelsea manque l’occasion de glaner un nouveau trophée après sa victoire à la Coupe du monde des clubs.

Pour en arriver à ce stade de la compétition, Chelsea est un miraculé ! C'est que les Blues ont successivement battu Aston Villa et Southampton aux tirs au but à Stamford Bridge avant de s'imposer, en quart de finale, 2-0 sur la pelouse de Bentford. En demi-finale, les hommes de Thomas Tuchel ont facilement sorti Tottenham (2-0 à l'aller, 0-1 au retour).

Le milliardaire Roman Abramovich et propriétaire de Chelsea Football club s'en va

Et comme le malheur n'arrivant jamais seul, vilipendé et interdit de territoire en Angleterre pour sa collusion avec le président Russe Vladimir Poutine, le milliardaire Roman Abramovich et propriétaire de Chelsea Football club, prend du recul en cédant les rênes du club londonien. Dans l'œil du cyclone du gouvernement britannique et menacé par une interdiction de territoire sur le sol anglais, le patron du club a annoncé samedi 26 février qu'il quittait son poste à la tête des Blues.

"Pendant les presque 20 ans où j’ai été propriétaire du Chelsea FC, j’ai toujours considéré mon rôle comme celui d’un gardien du club, dont la tâche est de s’assurer que nous sommes aussi performants que possible aujourd’hui, et de construire pour l’avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Et Abramovitch de poursuivre : "J’ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du club. Je reste attaché à ces valeurs. C’est pourquoi je confie aujourd’hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l’intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu’ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des supporters." Le gouvernement de Londres pourrait se décider à geler ses actifs au pays suite à l’invasion russe en cours en Ukraine.